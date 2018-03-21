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北科大校園企業徵才 外商搶人才

2018-03-21 12:09聯合報 記者林良齊╱即時報導

台北科技大學今日辦理校園徵才博覽會，吸引上百家企業參與，包括台積電、鴻海、大立光...
台北科技大學今日辦理校園徵才博覽會，吸引上百家企業參與，包括台積電、鴻海、大立光等上市上櫃科技業龍頭大廠，都前來參展招募人才，預計提供逾6000個工作機會。圖／北科大提供
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台北科技大學今日辦理校園徵才博覽會，吸引上百家企業參與，包括台積電、鴻海、大立光等上市上櫃科技業龍頭大廠，都前來參展招募人才，預計提供逾6000個工作機會，參展的外商占比近2成創下歷年新高，而多數參與的廠商則提供大學畢業生35K、碩士生46K的起薪期待能夠延攬優秀人才。

北科大校園徵才博覽會參展企業多元，除了台積電、聯電、鴻海、台達電子、台塑、台灣應用材料等知名企業；也看到電競產業蓬勃發展，包括唯晶數位娛樂、網銀國際、傳奇網路遊戲等公司也前來招兵買馬；金融科技業者華南金控、台新金控更祭出高薪招募菁英。

國際電商「亞馬遜網路服務有限公司(AWS)」也在北科大，舉辦徵才博覽會和企業宣講會，期能網羅優質能手。機電能源製造業包括太古汽車、YAMAHA、揚弘實業、施耐德電機、蒂森電梯、利樂包裝公司等國際企業，外商參展占比19%更創歷年新高。

職缺則以軟體工程師為大宗，以各類型工程師或儲備幹部、自動化製程、軟硬體研發人員為大宗。北科大校長王錫福表示，校方積極推動「第二專長」、「程式語言必修」，並落實校外實習為畢業門檻，讓學生具備多元能力，畢業即就業的無縫接軌特質，向來廣受企業主青睞。

除了今天的校園徵才博覽會外，北科大也於即日起至29日接續舉辦26場次徵才說明會，包括股王大立光電、荷蘭商艾司摩爾（ASML）、瑞健、中華電信等企業皆有參與，提供學生多元化的就業選擇。

台北科技大學今日辦理校園徵才博覽會，吸引上百家企業參與，包括台積電、鴻海、大立光...
台北科技大學今日辦理校園徵才博覽會，吸引上百家企業參與，包括台積電、鴻海、大立光等上市上櫃科技業龍頭大廠，都前來參展招募人才，預計提供逾6000個工作機會。圖／北科大提供
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台北科技大學今日辦理校園徵才博覽會，吸引上百家企業參與，包括台積電、鴻海、大立光等上市上櫃科技業龍頭大廠，都前來參展招募人才，預計提供逾6000個工作機會。圖／北科大提供
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台北科技大學今日辦理校園徵才博覽會，吸引上百家企業參與，包括台積電、鴻海、大立光等上市上櫃科技業龍頭大廠，都前來參展招募人才，預計提供逾6000個工作機會。圖／北科大提供
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北科大台積電電商

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