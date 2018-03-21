管它是紅蘿蔔還白蘿蔔 會讓驢子前進的就是好蘿蔔

2018-03-21 12:56 聯合新聞網 普羅米修士



錢非萬能，但是沒有錢卻是萬萬不能！

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這句大家耳熟能詳的戲謔之語，其實就是赫茲伯格(Frederick Herzberg)「雙因子理論」(Two-factor Theory) 的核心。因為金錢無法買到親情，也不能買到真愛，所以自然也不可能買到我對工作的熱情！但是要我為了沒有酬勞的工作而努力，更是不可能。

赫茲伯格在研究職場的工作者不滿意和滿意的因素時，發現不滿意的因素多半和工作環境有關，令人滿意的因素則多屬工作本身。

這些與工作環境有關的因素稱為「保健因素」，包括工作場所(環境)、薪資福利、工作保障、監督考核機制、人際關係、組織政策等等。任何一個組織如果要想讓員工維持一定的工作水準，就必須讓這五個因素維持在使員工滿意的水準。

「激勵因素」則是可激發員工的工作意願，產生自動自發的工作精神，並帶來工作的滿足感，包括工作的成就感、責任、是否被賞識及認可、工作本身所帶來的意義、工作對於組織的重要性、工作是否涉及一定的決策權、升遷及個人發展。

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簡單地說，工作環境不健康，就會使人痛苦、不滿。你必須把不利健康的因素揪出來，設法解決，才能減少對工作的不滿。所以這些會影響「健康」的因素，稱謂「保健因素」。

赫茲伯格認為薪資福利屬於保健因素，因為即使不斷地改善工作的保健因素，你也不會立刻變得熱愛這份工作，頂多只是不討厭而已。因為對工作不滿意的反面不是對工作滿意，只是你對這份工作的厭惡感消失了。相反地，如果你有足夠的動機因素，而且能得到滿足，即使薪水並不豐厚，你還是會愛上你的工作。

因此，「錢非萬能，但是沒有錢卻是萬萬不能 !」這句話放在工作上，就會成為: 沒有酬勞的工作就沒人會去做，但是有足夠酬勞的工作卻也不見得會讓每個人心甘情願地工作。

但是「雙因子理論」較多的爭議發生在「薪資福利」(也就是酬勞)。因為有許多人宣稱: 會從事現在的工作，完全是為了多賺一些錢。如果有機會賺更多的錢，他們就會毫不考慮地換工作。也就是說「酬勞」是他們工作的「激勵因素」。

因此有許多的組織，也將工作酬勞當作激勵員工的重要籌碼，祭出高額的薪資及各種不同名目的獎金，希望員工能努力工作，達成工作目標。

那麼，讓人全力以赴的工作動機到底是什麼?

如果工作並不是全然為了錢，我們又應該如何看待自己的生涯規劃?

相同的大限 不同的心態

Joy 是一個以孩子、家庭為生活重心的女性，本身雖然有工作，但是根據Joy的說法，她之所以工作完全是為了養家活口，對於工作沒有什麼太大的期望與未來的展望。

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Joy 是太陰坐命，身宮是事業宮，宮內主星是太陽、天梁。太陰坐命的女性，以孩子、家庭為重心，任勞任怨、努力付出是可以理解的。但是身宮在事業宮，照理說應該是非常重視自己事業的發展。對照她對工作沒有企圖心的說法，著實令人費解。

但是Joy在步入中年之後，開始關心政治及社會議題，覺得自己身為社會的一份子，就應該關心這個社會，想辦法讓這個社會更好、更進步。進入紫微大限之後，她因緣際會下開始投入公益事業的推動。(推薦閱讀: 你追求的，真的是你最看重的嗎？)

這個公益事業是由幾位志同道合的朋友共同發起的，本身並沒有大財團的支助。在缺錢缺人手的情形下，Joy主動地挑起重擔，一步一腳印、鉅細靡遺地完成各項工作，讓公益事業有了基本的雛形。

而原本害羞內向的Joy，在投入公益事業後，主動地利用各種機會向各個公司行號、組織說明公益事業的理念並尋求合作的機會。同時也積極地招募及組織志工，管理公益事業的各項資源及推動業務。雖然是毫無酬勞、沒有耀眼職稱的工作，受惠者溢於言表的感激與原本社會資源未被妥善使用的問題逐漸解決，以及更多人的認同與投入，讓Joy更積極地參與並投注心力。

由Joy的例子中，我們看到了身宮及宮內主星的另一層意義。身宮所在的事業宮，說明了Joy的確看重也投入心力在她的事業上，只是這個「事業」與我們習慣認知「有酬勞」的工作事業是不同的。而宮內主星太陽星關注公共事務，天梁星熱心公益、服務利他，也解釋了為什麼沒有酬勞的工作也會讓她積極地投入。

May 的紫微大限，則是另一個截然不同故事。(推薦閱讀: 職場女人花 – 幹練背後的美麗與哀愁)

單身無牽掛的May，幾乎將自己所有的時間與精力，都投入了工作。May 是武曲、天相坐命，身宮是財帛宮，宮內主星是廉貞、天府。重視實質利益的武曲，加上天相的服務熱忱之後，進退得宜，讓May成了業務高手，長年為公司在海外征戰，爭取更多的訂單。

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在May的職涯中，每一次的轉職就代表著實質工作報酬的大幅增加，也代表著對她過人能力的肯定，當然也代表著另一個更高目標的挑戰。進入紫微大限後，她接下了業務副總的重任，帶領著業務團隊，完成一個又一個的業績目標。

然而，在面對巨大的業績與組織管理工作的壓力下，May也坦承自己對目前的工作逐漸失去了原有的熱情。對於外界從未間斷的工作轉換機會，她有著諸多的考量: 除了實質的工作報酬之外，她也在乎自己在組織中的地位與角色，以及是否能直接參與決策。

由命宮的主星武曲以及身宮財帛宮，在加上宮內注重實質利益的天府星，May所注重的的確是金錢報酬，也就是May常開玩笑所說的: 她是為錢在搏命! 但是號令之星天府也意味著重視自己在工作事業中的地位與實質權力，較保守及注重風險控管的作風，也讓她陷入進退兩難的苦思: 對於自己和工作現狀皆不滿意，但是又找不到改變的動機。

如果我們再用 Fogg 行為改變模型 (BJ Fogg’s Behavior Model) 來檢視 Joy和May的狀態，就會更清晰而可以理解。下圖中的紅色粗線代表行動門檻(Action Line)，紅線的右方代表行為的改變，而紅線的左方代表行為未改變。

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雖然Joy在公益事業管理及行銷工作上的能力較弱，但是她的動機非常地強，因此能跨過行動的門檻，而促使行為的改變，也就是投入公益事業。May的能力(業務能力、管理能力)雖然很強，但是她的動機較弱(也就是找不到可以說服自己的理由)，因此始終跨不過行動的門檻(Action Line)，形成維持現狀的決定，也就是行為沒有改變。

而這裡所提到的行為改變可能是改善目前工作的環境，讓自己更投入；或是接受外來的工作轉換邀約，投入新的工作或挑戰。而所謂能力的高低，是指要產生行為改變所需具備的能力，而不是與他人比較之後的能力高低。

因此Joy所需要的是協助(Facilitate)她在能力上的培養，所以她可以勝任難度較高的工作與任務，那麼她就會持續地維持行動。否則面對接踵而來的工作挑戰，Joy在能力無法勝任的情形下，可能又退回了行動門檻的左側。

但是May所需要的卻是動機的誘發或觸發，讓她可以提高動機來跨過行動門檻；而協助May在能力上的培養，所產生行為改變的效果是有限的。

不同的驢子需要不同蘿蔔

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雖然說錢非萬能，但是各個公司企業或組織也大都提供金錢或是與實質利益有關的事物來作為獎勵或激勵員工的方法。當然對於讓員工「有被賞識及認可」、「工作本身所帶來的意義」、「工作對於組織的重要性」的這些激勵因素，就不見得是金錢或物質所能提供。

(推薦閱讀:除了「錢多事少離家近」，你對工作還有什麼期望 ?)

對於「叼錢的狼」而言，「能夠證明自己的能力高人一定、與眾不同」是畢生追求的目標。因此讓狼挑戰難度更高、規模更大的工作，是對於狼的高度肯定。但是「難度更高」並不見得是複雜度更高，畢竟大部分的狼都不見得能忍受極度繁瑣的工作。對於狼而言，「難度更高」是要證明他的能力夠強。因此「越級打怪」、「破格任用」，這種能凸顯狼族與眾不同能力的激勵因素，才是他們所要的。

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對於「鎮山的虎」而言，「鎮山」才是重點。因此管理幅度或管理的組織變大、管的人變多，權力變大、能夠調度及運用的資源變多，才是老虎所看重的。畢竟老虎們所打的是群體戰，運籌帷幄、調兵遣將，才是他們的強項。如果用狼群「單兵作戰」凸顯個人能力的思考邏輯來看待老虎的需求，可能就適得其反。

對於「護家的犬」而言，「追求自身的卓越」與重視名聲、榮譽是核心價值。因此公開的讚揚與鼓勵，讓所有的人都知道與認同犬兒的貢獻，是對他們最大的肯定。同時，犬也注重自己的影響力，讓他們所提出的觀念、想法、建議被採用，也是很好的鼓勵方式。

對於「耕田的牛」而言，「利他」是深植在心中的核心價值。但是低調、不喜歡在公開場合表現自己的特質，公開的讚揚反而會讓牛渾身不自在，不知如何自處，而失去了激勵的效果。破格任用也會讓牛壓力爆表而無法消受。比較好的方式是主管或是受惠者在私下的場合，充分表達誠摯的感謝之意。但是心思細膩、觀察敏銳的牛，對於流於表象形式、虛應故事的行為是相當敏感的，對方(主管或是受惠者)「如何展現真誠的情意」才是鼓勵機制的重點。

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