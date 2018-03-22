台灣人離鄉背井／楊世光：大陸是野生動物園 肉食性動物應大膽過去

台灣人，為何離鄉背井？楊世光原為東森財經台「57金錢爆」節目主持人，透過定時將節目內容上傳youtube平台，在台灣擁有廣大收視群。節目以深入淺出方式分析國內外財經趨勢，因大陸上海愛股軒公司有意開闢財經性節目，故跨海來台挖角，楊世光去年12月29日離開東森電視台，今年1月正式效力愛股軒，轉戰大陸市場。

分享 facebook

「大陸像是一座野生動物園，台灣則是一座木柵動物園，如果你屬於草食性的動物，沒有競爭慾望的就留在台灣，因為沒有競爭壓力、沒有天敵；如果你自認為是肉食性動物，就應該大膽過去大陸發展，畢竟台灣的市場太小了，未來發展性和空間也有限。」

前東森財經台「金錢爆」節目主持人楊世光，今年初毅然赴大陸發展，不光是月薪比過去至少高了四倍以上，更著眼於未來的發展前景。

楊世光說，他在東森當主播長達11年，東森給了很多機會，但在台灣碰到瓶頸，收視率已到屋頂，上不去，去年40歲時合約到期，儘管東森很重視他，但還是想到外面去闖闖看，正好有朋友介紹大陸的機會，愛股軒財經節目來台灣找他談，一見面就開出比台灣月薪高四倍以上的薪資條件，還有免費住宿、餐飲和其他福利、連家人的安排都可以幫忙處理。

「我不是拿翹，是為了不要賤賣自己，所以去上海談過回台灣後，以微信跟大陸的公司說，我的工資太低了，後來老闆把我的價值都算給我聽，再加一個數字的薪水，甚至連在上海住的地方都有人幫你打掃、洗衣服、整理東西，就像請了一個保母照顧你一樣，老闆的目的是希望你安心工作，不要管其他瑣事。」

楊世光說，不單是薪水東森給不了他，未來的發展與希望也是大陸比較大，所以與東森愉快的分手了。

楊世光剛到上海時，老闆當面說，你一個人不可能做節目，做節目是要團隊的，可以帶人來，薪水不是問題，所以他從台灣又帶了兩個人過去，每個人的薪水都是台灣的三、四倍，後來兩個再增為四個人，老闆還嫌節目內容不夠精彩，希望找台灣的來賓來討論、解析國際財經趨勢，他雖然做節目會考慮收入和成本問題，但老闆總是大氣的說：錢不是問題。

楊世光與中國上海愛股軒簽約，老闆一次就先給一年的薪水，他剛過去時，認為生產力絕對要比台灣高兩倍，否則會活不下來，例如以前在台灣工作八小時，現在要24小時。

結果沒想到，大陸媒體、金融圈的人比台灣弱很多，大陸媒體的競爭強度不夠，培養的人才也不如台灣，因為大陸訓練媒體人很僵化，但台灣不是，而且台灣媒體本來就是極高度的競爭，人解決問題的能力又強，做事方法很彈性、會創新，遇到問題定會想辦法解決掉，相對於大陸人比較少抱怨，就算要加班也會加，也就是說，大陸贏在環境跟制度，但台灣贏在人才。

楊世光說，他在上海三個月，感覺中國的速度太快了，但也看到機會，而且大陸對知識、資訊付費的習慣是非常好的，很有發展潛力，因為薪資比台灣高很多，所以壓力大、犧牲睡眠是必然的，畢竟現在拿那麼好的薪水，未來能不能拿這麼多，所以得要知道你的價值所在。

「去大陸就是要打天下，不要想著說還要回台灣、我有退路，才會真的全心全力在大陸衝刺，也就是要以創業的心態去工作。」

楊世光說，「到了大陸對中國還要有認同感，認同了才會有正面的感覺，而且認同感會帶給你很多契機，很多台商在大陸不見了，其實並不是消失了，是他們融入了當地。」

「來大陸交友圈必須重新建立，如果能越早來，在這裡建立自己人脈、關係的時間就越多，所以年輕人最好快點去，大陸的人脈很有價值的，可以因此得到很多訊息和機會，有助於未來的發展，尤其現在大陸給台灣人超國民待遇，有很多優惠，機會難得啊！」楊世光說。

至於想去大陸要準備什麼？楊世光笑著說，就帶大腦去上班，「我不能選擇壽命和財富有多少，但可以選擇一個好的環境，選擇一個有養分的環境。」

那麼需要做什麼樣的調適呢？他認為，大陸步伐太快了，當然剛來有人會不適應，但過了一段時間，會反而不知道怎麼在台灣生活，因為大陸物聯網、第三方支付、交通都太方便了，可以整天不出門，吃喝都不成問題的。