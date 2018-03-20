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幫身障者找工作 桃市府釋出百職缺

2018-03-20 20:02聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市政府勞動局連年推出身障者就業無礙計畫，今年提供100個公部門職缺，工作單位...
桃園市政府勞動局連年推出身障者就業無礙計畫，今年提供100個公部門職缺，工作單位包含市府一、二級機關與學校等。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府勞動局連年推出身障者就業無礙計畫，今年提供100個公部門職缺，工作單位包含市府一、二級機關與學校等，負責接聽電話、收發公文與行政庶務等，24日起至4月13日受理報名，可填2個志願，進用期程以半年為限。

勞動局身障就業科長黃雪珍說，身障者就業無礙計畫推動多年，去年釋出120個職缺，將近三、四百人來報名，相當踴躍，今年則提供100個公部門職缺，24日起歡迎設籍桃園市且持有身心障礙證明或手冊的待業民眾報名。

今年釋出職缺的機關包含原住民族行政局、勞動局、經發局、衛生局、蘆竹戶政事務所、動物保護處、住宅發展處，以及桃園區、八德、龜山、大溪區、蘆竹區等多所國中小等。

黃雪珍說，報名者最多可填2個志願，勞動局受理之後將發介紹卡，再由該職缺單位進行面試，決定是否錄取，薪資採時薪140元，每天工作8小時、每月上班22天，月薪有2萬4640元，若第一波錄取者有人離職，將會再行遞補。

勞動局指出，此計畫進用期程以6個月為限，最晚不超過107年11月30日，報名資格以未曾參加過公部門辦理多元就業開發方案、短期就業方案等相關方案之身心障礙待業者為優先，若已領取公教人員保險養老給付、軍人退休俸、公營事業退休金、公務機關或公營事業單位技工、工友身分退職金者不得參加。

桃園市身障者就業無礙計畫24日早上8點50分至中午12點半，桃園市政府府前廣場將先受理報名，26日至4月13日上班期間，則於桃園市政府勞動局4樓勞工關懷中心受理，報名者需帶身分證影本、身心障礙手冊或證明影本（須於有效期限內）、勞保投保明細表（1個月內）各1份，攜帶正本驗證後將歸還。

桃園市政府勞動局連年推出身障者就業無礙計畫，今年提供100個公部門職缺，工作單位...
桃園市政府勞動局連年推出身障者就業無礙計畫，今年提供100個公部門職缺，工作單位包含市府一、二級機關與學校等。圖／市府勞動局提供
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桃園市政府勞動局連年推出身障者就業無礙計畫，今年提供100個公部門職缺，工作單位...
桃園市政府勞動局連年推出身障者就業無礙計畫，今年提供100個公部門職缺，工作單位包含市府一、二級機關與學校等。圖／市府勞動局提供
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