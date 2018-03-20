職災體感是啥？勞動部首推營造工地VR實境

2018-03-20 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



為了降低職災發生率，勞動部勞動及職業安全衛生研究所開發設計國內第1支「營造工地虛擬實境輔助教育訓練工具」，將提供免費軟體，讓業者在進行教育訓練時，學員可用VR虛擬體驗工作環境、危害辨識。

勞動部統計，台灣發生重大職災的行業以營造業、製造業、交通運輸的比率排行前三名，其中在作業類別中，又以起重機吊掛、樓板或電梯開口、屋頂作業發生職災為最高。

勞動及職業安全衛生研究所組長曹常成說，傳統課堂式的工安教育訓練效果有限，無法達到「體認危害」的效果，因此運用時下盛行的VR技術，開發這套虛擬實境模擬體驗，學員可透過戴在頭上的VR、搭配手指操控，再選擇進入8種VR場景中，用類似玩遊戲的方式，在有限時間內找出作業場景中的危險缺失。

而8種VR場景包含起重機吊掛作業、氧乙炔動火作業、樓板開口或電梯井開口作業、電器機具施工作業、使用合梯作業、工作台與施工架作業、鋼構作業、屋頂作業等。另外，這套虛擬實境模擬還能有「職災體感」，可體驗危險感，像是在作業中墜落、感電、物料飛落、被撞、火災爆炸等職災類型，用逼真的畫面及互動式操作，可讓體驗者如親臨現場，感受到危險性。