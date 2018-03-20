性別歧視？女工程師加薪較少 主管：男生要養家

2018-03-20 17:40 聯合新聞網 綜合報導



一名女性工程師在台灣工作時，加薪總是不如男同事，讓她感受到職場確實存在性別歧視。 圖／ingimage 分享 facebook

男女真的平等了嗎？一名女性工程師以自身實例，證明即使是女權已提升的現在，男女同工不同酬的現象依然存在於職場上。

一名男性網友在PTT「WomenTalk板」發文，認為所謂性別不平等的質疑，其實是女性自己不去找高薪工作，看到薪資統計數據才產生的抱怨，結果被一名女網友打臉。

這位女性網友是個在美國工作的軟體研發工程師，自認是工作狂的她，以前任職於台灣公司時，從不會因為自己是女性而有所怠惰，工作時數不比男同事少，每天至少14小時，因為表現優異，常被外派出差，考績也很好。但讓她挫折的是，每次加薪，她總是比相同考績的男同事來得少。

她心有不甘的去詢問主管，得到的答案竟是「因為男生要養家」，說他們成家後有小孩要扛房貸，壓力比較大。這個理由讓同樣有房貸有家庭的她難以接受，因為別說是考績相當的單身男性工程師加薪比她多，考績不佳的也只少她一點，而當媽媽的女同事加薪更少，批主管如此觀念根本「神邏輯」。

女網友曾懷疑自己是否能力不足，但每當要離職時，總會被老闆強力慰留，也都會給予高評價，後來更拿下3個美國前幾大公司的職缺，反而是薪水比她高的幾個前同事都在第一個技術面試被刷掉。

她感嘆在台灣面試時，主管與人資都會以女性以後要生子、顧家庭為由，在她的薪資上打折扣。雖然慶幸自己已進入致力達成薪資平等的公司，但她也指出，即使是在性別平等方面比台灣進步的美國，仍有薪資不平等的問題，而這種情況也不只發生在女性身上，LGBTQIAPK等多元性向少數族群也時常面臨相同的困境。

她的經驗談引起其他網友熱烈討論，有人認為要在職場上獲得更好的待遇，不能只靠能力，談薪水的技巧很重要；也有網友不認同她的看法，認為她只是選錯產業，女性較吃香的工作也很多，還有人諷刺的說，若給薪標準真的性別有別，公司何不多請女性員工節省人事開銷？但立刻有人表示自己真的遇過全請女性員工的部門，主管還大言不慚的說「女生起薪比較低」。