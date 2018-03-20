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進用身障不足企業 私立機構長榮航空最多

2018-03-20 14:41經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

勞動部今（20）日公告106年12月全國進用身心障礙者義務機關未足額名單，公立機構未足額第一名為中山科學院，不足28人，台灣大學排名第二；私立企業進用不足則以長榮航空公司為首，不足進用17人，大立光電第二，不足15人。

原本國立高雄應用科技大學、高雄第一科技大學及宜蘭大學上月原列公立機構不足額單位前十名，12月皆已足額進用；私立單位台灣美光記憶體股份有限公司上月原不足14人、星展（台灣）商業銀行不足12人，12月大幅進步，皆已足額進用身障者。

勞動部表示，截至106年12月止，依據身心障礙者權益保障法規定應進用身心障礙者的義務機關（構）計17,180家，應進用身心障礙者57,620人，實際進用84,184人，已超額進用26,564人，超額進用46.10%。未足額進用單位合計1,577家（占總應進用家數9.18%），其中公立單位33家（占2.10%），私立單位1,544家（占97.91%），未足額進用人數合計2,247人。公立單位未足額進用33家，其中25家未足額進用1人，私立單位未足額進用1,544家，其中1,268家未足額進用1人。

12月未足額進用身障員工，公立機構分別是中山科學院28人、台灣大學7人、台北大學5人。私立機構則依序是長榮航空17人、大立光電15人、元大銀行10人、萬寶華企業管理顧問公司9人、長春石化公司9人、香港商雅虎資訊公司台灣分公司9人。

勞動部表示，原列長期不足額的台灣美光記憶體股份有限公司於106年10月曾高達不足額14人，經積極招募已進用多障、罕見疾病、重器障、聽障、肢障等多種障礙類別身障員工，12月已足額進用。

而長期不足額的星展（台灣）商業銀行股份有限公司106年10月也曾高達不足額12人，透過台北市勞動力重建運用處與財團法人台北市勝利社會福利基金會合作，進用視障、重器障、肢障、顏面傷殘等員工擔任總機、視障按摩師等工作，已超額進用2人。

長榮航空

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