政大校園徵才23日登場 鴻海設外語窗口鎖定外籍生

2018-03-20 14:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



政大徵才博覽會將於本周五（23日）上午10時登場，預計有91家企業參與，其中包括鴻海精密工業、鼎新電腦、明基佳世達與特力集團等四家企業，更首度於攤位開設外語窗口，鎖定政大外籍生。

此外，華碩、上銀等近20家科技大廠，對人文社科領域頂尖的政大，也有濃厚興趣。

今年政大校園徵才共有91家企業、設113個攤位，政大學務長高莉芬表示，現今企業重視「國際連結能力」，也看重同學的「軟實力」，政大堪稱國內最國際化的大學，全校16,000名學生中，就有約3,300位外籍學生，今年徵才博覽會首度有廠商於攤位設置窗口，鎖定外籍學生。

這次政大徵才博覽會共分為七大產業區域，91家企業包括91APP、愛料理、唯晶數位、Tomofun等14家新創企業；蝦皮、遠傳等知名企業；台新、玉山、中信銀行、國泰等金融產業，今年也不缺席；另外還有勤業眾信、資誠、安侯建業等會計師事務所，都積極前進政大校園，尋找萬中選一的人才。

1111人力銀行李大華總經理也分享，時下企業最為注重的，除了個人獨立工作的專業能力外，與人合作的能力及道德力，還有個人能否迅速適應多元文化工作環境的「軟實力」，才是企業在審視應徵者時，決定錄用與否的關鍵因素。

政大副學務長暨學務處職業生涯發展中心主任蔡炎龍表示，近年曾有科技公司，甫錄用政大同學時有些猶豫，但隨著同學於職場上發揮實力，逐漸獲得企業高度肯定，不少政大校友皆成功發揮自身國際連結能力。

如外語學院畢業的土語系學姊，在被公司外派到土耳其時，曾因為能透過土耳其語直接與對方溝通，而讓當地人對企業印象加分；歐語系西文組畢業的學長，也曾外派到中南美洲，面對從未接觸的市場，成功透過語言專長，在中南美洲為公司拓展事業版圖。