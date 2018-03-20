北科大校園徵才明登場 台積電鴻海等釋6,000名職缺

2018-03-20 13:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



又到了畢業季，台北科技大學明（21）日舉辦北部大規模的校園徵才活動，邀集台積電、鴻海等120家知名企業，提供超過6,000個工作機會。

明日這場校園徵才活動，求才廠商包括鴻海集團、台積電、聯電、台達電子、仁寶電腦、台塑、唯晶數位科技等大廠，還有美國電商龍頭亞馬遜網路服務、太古汽車、YAMAHA、揚弘實業（BOSCH集團）、防特網等知名外商企業，不少電子科技、機電整合、金控業、手機遊戲業者都祭出大學畢業生35K、碩士生46K以上高薪搶人才。

為促進大專青年就業，勞動部勞動力發展署北分署與轄區台北市、新北市、基隆、宜蘭及花蓮地區40所大專校院攜手合作，提供青年學子全方位就業服務，包括就業媒合、就業諮詢、就業講座、職場參訪體驗與職業訓練資源等。

此外，勞動部勞動力發展署北分署與25所大專校院攜手舉辦「2018校園徵才」系列活動，北分署林仁昭分署長指出，共邀請1,100多家廠商，提供2.4萬個工作機會，歡迎社會新鮮人把握機會，踴躍求職。

明日將在台北科技大學舉辦北部大規模的校園徵才活動，邀集120家知名企業，提供超過6,000個工作機會。每場校園徵才活動都開放校外求職民眾參加，希望青年學子、求職民眾把握機會，多多投遞履歷，提升面試錄取機會。