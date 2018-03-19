背債人生 他們寧可領日薪也不要含勞健保

2018-03-19 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



背債人生曾經讓林建銘寧願至工地領日薪，也不願接受正職有勞健保的工作。圖／竹北就業中心提供 分享 facebook 曾經月入十餘萬、國外出差頻繁的林健銘，在外人眼中相當風光，但他身上卻背著父母留下的7百餘萬元債務，因故離開公司後遲未覓得新職，不時得靠母親的老人年金與低收入戶補助，才能維持一家6口溫飽，所幸透過竹北就業中心協助，讓夫妻倆人先後找到工作，得以舒緩經濟窘境。

林健銘擁有原住民身份，父親過世後為協助負擔家計，高中尚未畢業就進入職場，先後做過輸出電纜工程公司，陸續考取「輸電地下電纜乙級」、「輸供系統工作證」、「輸配電作業(鐵塔裝建)」、「移動式固定式吊車」等相關證照，獲得公司重用並擔任副班長，帶著隊員走遍東南亞國家，甚至遠赴阿拉伯，但因身上背負父母遺留債務，獨自撐了10年後離職。

受到債務需扣繳薪資償還影響，林健銘夫妻不願接受正職有勞健保的工作，寧願至工地領日薪，但不穩定的收入無法支付家庭開支，健銘去年底在搬運鋼筋時又不慎受傷，休養近2個月，一家6口日子過得艱苦，就連生病都得賒欠醫療費用。

勞動部勞動力發展署竹北就業中心主任劉文菁表示，林健銘夫妻透過原住民族就業服務員轉介，除主動連結慈慈善會前往其家中關懷訪視，致贈物資與慰問金，也好不容易說服他接受有勞健保之工作，搭配運用僱用獎助津貼，成功媒合至一家起重工程公司任職，雖然沒有以前的高薪，但能暫時紓解經濟困境，也讓林健銘夫婦重拾開心的心情。