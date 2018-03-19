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七成二海外工作者年薪比國內高 幅度差距甚至達80％

2018-03-19 10:31經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台灣職場高工時，勞心又勞力，讓不少上班族興起遠走海外的想法。1111人力銀行今天發布最新「上班族海外工作意願調查」，發現中國惠台31項措施已發揮後座力，根據調查指出，有44.7%上班族表示本來就有意願西進，還有31.3%是因為對岸釋出利多而增強意願或改變心意赴中國大陸，而想去中國大陸發展的主要原因是「語言門檻低」、「兩岸距離近（航程近）」、「兩岸文化接近」、「世界舞台在中國」及「受待遇吸引」。

上班族。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影
上班族。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影
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除了有西進意願外，此次調查也發現，高達九成上班族懷抱海外夢有意前往海外發展，最青睞國家則是中國大陸、越南、新加坡、美/加、泰國，且調查也發現高達七成二海外工作者年薪比國內高，幅度差距甚至達80%。 

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華指出，隨著產業全球化大勢所趨，有越來越多企業走向國際市場，具備「跨國移動力」人才成為勝出關鍵，因此當企業主開出優於國內的薪資條件時，自然能吸引菁英走向世界舞台。且中國大陸與國內市場連動性高、業務往來緊密，語言及文化相對接近，在可及性的前提下，成為人才出走的首選。而美/加則因為發展成熟，薪資條件遠高出台灣水準，更不乏在移民或定居的考量下，選擇前往工作。

針對上班族最在意的薪資問題，調查顯示，受訪上班族在海外工作的年薪與出國前最後一份工作相較，有高達72.4%的人海外年薪比國內高，有3.5%的人薪水與國內一樣，但也有6%的海外薪水反而較國內少，另有18.1%由於直接出國無法比較薪資。

又從交叉分析顯示，目前正在海外工作的受訪者平均年薪為112萬，而想要赴海外工作的受訪者平均年薪僅62萬，薪資差距達50萬元（幅度達80%），說明具有全球移動力的人才，是目前就業市場中奇貨可居的佼佼者

此外，根據1111人力銀行資料庫顯示，2018年2月整體海外職缺相較於去年同期年成長17個百分點，說明台灣企業主走向國際舞台的行動力與企圖心，以致於在世界各地頻頻開出職缺，經營版圖積極拓展至海外。

李大華進一步指出，面對日益激烈的跨國人才競爭，全球移動力已成為勝負關鍵，海外工作除了薪資條件較佳之外，藉勢拓展國際視野、提升跨國力、擁有海外經驗等，對於個人職涯獲益匪淺。而如何讓優秀人才走進台灣，亦是目前政府施政重心，為吸引國內產業創新轉型所需要的優秀菁英，建構更友善的工作及居留環境，立法院在去年10月底三讀通過《外國專業人才延攬及僱用法》，放寬外國專業人才在台居留時間及規定，該法並於今年2月8日正式實施。顯見「留才攬才」已是刻不容緩急待解決的國安危機。 

針對上班族，李大華則建議，「專業」及「語文」是踏入國際舞台的兩大利器，除非是跨入華語地區工作，否則能夠多具備一種外語能力就多具備一項優勢，近年頗夯的東南亞語系，例如：泰語、印尼語及越南語等，已成為台灣未來經貿發展的重要關鍵，建議有心朝向海外發展的上班族練好語言的敲門磚，才有機會打開世界舞台大門。 

上述「海外工作意願調查」，調查時間為2018年3月1日至3月16日，針對資料庫中求職會員以EMAIL方式隨機抽樣、寄送問卷，有效樣本數為1019份，信心水準95%，誤差值正負3.07百分點。

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