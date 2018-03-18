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樂活享受人生 中華郵政提前退休比屆齡多

2018-03-18 12:32中央社 台北18日電

中華郵政公司今天舉行107年度郵政人員招考筆試，錄取率約7%。中華郵政副總經理江瑞堂受訪說，近幾年中華郵政提前退休人員比屆齡退休還多，很多人想要好好享受人生。

江瑞堂說，觀察近3年中華郵政退休情況，每年申請退休人數約1100多人，其中，屆齡退休的約400多人，但提前退休者約有700多人。

江瑞堂說，很多提前退休的同事都認為，人到了一定年紀，只要生活還過得去，應該追求自己的興趣，好好享受人生。

中華郵政統計，今年有2萬9000多人報考，和近幾年一樣，仍有少數報考者具博士學歷，今年有20人，另具碩士學歷者約2000人，估計正取錄取率約5.1%，含備取的錄取率約7.1%。

對於近幾年中華郵政報考人數比往年少很多，江瑞堂分析，現在政府機構招考很多，從離職情況來看，很多人把考中華郵政當跳板，有機會希望進入其他公家機關，中華郵政也樂見幫國家訓練人才，他認為這是良性發展。

中華郵政今天在全台北中南三區考試，第一堂全台缺考率13%，所以錄取率可望再提高。

今年公務員調薪3%，江瑞堂說，中華郵政平均調薪3.67%，基層調幅較高約5%，其他為3%及4%。

目前中華郵政從業人員待遇，新進人員月薪含加給都可達新台幣3萬元以上，最高超過4萬3000元。

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