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台中捷運綠線徵才 這個職缺月薪最高6.9萬元

2018-03-17 14:30聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中捷運綠線年底試運轉，薪資最高是控制長職缺，月薪6萬9000元。圖／台中市新聞...
台中捷運綠線年底試運轉，薪資最高是控制長職缺，月薪6萬9000元。圖／台中市新聞局提供
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台中捷運綠線將在今年底試運轉、109年底全線通車，捷運公司今天釋出徵才訊息，將招募行控、站務、票務3大中心、95名職缺。薪資最高6.9萬元的職缺是控制長1名，其餘職缺平均薪資3.5萬元至6.5萬元之間，預計4月中面試，最快4月底公告榜單。

台中捷運公司董事長蔡岡廷表示，捷運綠線總工程進度已逾76％，4月底完成人力招募後，就會開始密集培訓，徵才的職缺包含運務、維修、資訊、事業、企劃、財務、會計、工安等共95名，鼓勵軌道菁英、中彰投人才返鄉就業。

台中捷運是無人駕駛，由行控中心負責掌管車輛運行，蔡岡廷表示，「控制長」的角色非常重要，要帶領控制員、工程師，必須具備高度技術性，希望很有經驗的軌道人員來報考，會從經歷篩選資格進一步面試。

蔡岡廷指出，招募各職缺應考學歷、工作經驗、詳細資訊3月18日起刊登在台中捷運公司徵才網頁http://www.tcmetro.tw/ ，以資料審查、面試為主，面試也可能含有筆試，報名至3月30日。

台中捷運公司指出，新進人員有一套兼顧公平性、激勵效果的薪酬及福利制度，也重視證照專業，錄取後還會開辦一系列專業技能養成，協助員工再進修，增加工作技能，取得專業證照。

台中捷運綠線年底試運轉，釋要招募3大類、95名職缺，薪資最高上看6萬9000元。...
台中捷運綠線年底試運轉，釋要招募3大類、95名職缺，薪資最高上看6萬9000元。圖／台中捷運公司提供
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