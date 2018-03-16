畢業前力拼3個月 23歲甜美麵包店之女錄取中油

2018-03-16 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



甜美女孩吳盈慈還沒畢業就考上中油。圖／吳盈慈提供 分享 facebook 23歲的甜心女孩吳盈慈是國立高雄科技大學工業工程與管理系所碩二生，今年6月才要畢業，論文還沒完成，就有好工作等著她！

原來她去年考取經濟部所屬事業機構企管類科，用不到4個月的時間準備，期間還出國去柬埔寨當志工，回國繼續準備，最後考上第一志願，成功進入中油，一畢業就保證底薪37K，羨煞不少同學。

吳盈慈外型甜美、熱愛拍照，個性活潑外向的她，大學時即擔任系學會公關，不僅積極參與社團活動，還加入崇義文教基金會當志工，固定每周三晚上在讀經班指導國小學童讀經。求學階段多采多姿，卻顛覆一般人對她的想像，去年11月參加國考，沒想到一試即中。

吳盈慈說，因家中開麵包店，父母白手起家共同經營25年的老店，經常熬夜、辛苦加班，父母親不希望她和姊姊步上一樣的路，才不斷勸說考公職或國考。自從姊姊兩年前高普考雙榜後，親戚看到總會問「何時換你考？」

她其實心裡壓力很大也很掙扎，雖然國考不是自己想走的路，最後還是被說服，想說給自己一個機會，也是不同的人生體驗。

還沒畢業就成功考取中油，比起即將畢業的新鮮人，吳盈慈不必煩惱「一畢業就失業」。她說，以她就讀的工業工程與管理系所來說，剛畢業的新鮮人，在高雄的薪資行情也才2萬4千元或2萬5千元，有朋友幸運進入大公司任職，底薪3萬，靠不斷辛苦加班才能衝到4萬。