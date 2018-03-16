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求職前有3多 他建議：未來發展性比薪水重要

2018-03-16 11:36聯合報 記者林良齊╱即時報導

台科大舉辦校園徵才博覽會，共182家廠商參展，設置230個攤位，估計釋出逾萬個職...
台科大舉辦校園徵才博覽會，共182家廠商參展，設置230個攤位，估計釋出逾萬個職缺。 圖／台科大提供
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台灣科技大學今天舉辦校園徵才博覽會，邀請182家廠商參展，設置230個攤位，估計釋出逾萬個職缺。目前在康寧公司擔任生產副理的台科大校友的張容建議學生，求職前應多看、多聽、多比較，雖然薪水很重要，但仍要看到未來的發展性。

上銀總經理蔡惠卿也親自來到台科大徵才，她說，針對學士畢業的工程師上銀從4萬5起薪、碩士則是4萬8起薪，還會視個人能力向上調整。是否擔心受到大陸惠台政策影響？她指出，目前的人才是全球流動，建議不只要考慮到薪水，也要考慮向上成長的機會，而上銀也會提供「適才適所」的機會。

台科大校園徵才暨校外實習博覽會吸引包括科技業、遊戲業、金融業、資訊與通訊業等各領域的頂尖大廠參展，不只科技業龍頭台積電、鴻海、Garmin、大立光等大廠持續參與，今年亞馬遜、中油也首次前來參展，亞馬遜更已鎖定要徵優秀的IT人才。

除了針對應屆畢業生徵才外，不少業界也提前卡位，提供實習缺，台科大也首次設置「校外實習專區」，提供非應屆畢業生也能媒合理想職缺。

如徵求大量AI人才的精誠資訊人才發展處資深處長黃秋萍表示，去年下半年公司定調未來的發展主軸為AI，因此開始大量徵求AI人才，但他們也希望更多學生能在就學期間就認識公司。因此，也提供許多名額供實習之用，她強調，精誠的實習不是擔任工讀生，而是紮紮實實地讓學生瞭解產業的脈動與趨勢，

目前在新創公司實習的台科大電機系大四的廖昱程說，進入職場後要學習勇於表達自己的意見，也了解在團隊合作中盡守自己工作職責的重要，才不會造成其他夥伴的負擔。透過實習也加強自己的外語能力及多方面的實作能力。

台科大舉辦校園徵才博覽會，共182家廠商參展，設置230個攤位，估計釋出逾萬個職...
台科大舉辦校園徵才博覽會，共182家廠商參展，設置230個攤位，估計釋出逾萬個職缺。 圖／台科大提供
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台科大舉辦校園徵才博覽會，共182家廠商參展，設置230個攤位，估計釋出逾萬個職...
台科大舉辦校園徵才博覽會，共182家廠商參展，設置230個攤位，估計釋出逾萬個職缺。 圖／台科大提供
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實習台科大薪水

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