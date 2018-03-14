台灣女權過剩？調查：三分之一女性在職場受差別對待

2018-03-14 15:38 聯合新聞網 女人迷：最走心的女力媒體



示意圖，非當事人。 聯合報系資料照 分享 facebook 3/8 國際婦女節，女人迷專題「女人的幸福仕事」問卷調查，釋出超過 1100 名台灣女性在工作現場的經驗、滿意度、對幸福工作的期待以及需求。

台灣女性目前如何在工作裡，實踐屬於自己的幸福？

不論是一週工作五天的職場女性，或是進行家務勞動的全職主婦，台灣女性在工作上花費的時間，是否正一步步幫助我們抵達心中的理想生活？台灣女人的理想生活，又由什麼組構而成？

農曆春節過後湧起轉職潮，3/8 國際婦女節這天，女人迷第一季專題「女人的幸福仕事」問卷調查，釋出超過 1100 名台灣女性在工作現場的性別經驗、滿意度、對幸福工作的期待以及需求。透過女性的經驗與視角，看見當代幸福工作的定義變遷。

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本次問卷共吸引超過 1100 位不重複人次填寫，調查年齡分佈主要分布於三大區塊，30-40 歲佔比最高（31%），26-30 歲佔 28.7 %，初入職場的 21-25 歲佔 25.4 %。職業類別比，57 % 為受僱職員（非管理職）、 17 % 管理職、6% 老闆與創業者，6% 自由工作者，2%則為家務工作者。其中 96% 來自台灣，其餘 4 % 包含香港、中國、馬來西亞等國家。

本文從三個方向探討幸福工作含義。首先檢視台灣女性心目中的幸福生活構成要素，以及工作在幸福生活的位置與重要程度。其次則從女性視角，觀察決定工作是否幸福最核心的要素是什麼？最後，則透過超過一千名女性的發聲，說出台灣職場仍存在的性別歧視真實現況。

台灣女性幸福生活最重要條件：良好親密關係與工作成就感

構成幸福生活的條件中，最多人認為「良好親密關係」很重要，67% 填答者勾選。其次則有過半數填答者認同工作成就感的重要性（52%）。友誼網絡排名第三（48%）。基本財務自由、理想實踐同樣也在選項之中，可是較非大多數的優位考量。

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台灣女性婚後的勞動參與率，在婚後大幅下降。根據最新一次行政院主計處的婦女婚育與就業調查（2016 年 10 月）女性因結婚離職率高達 29.9%；生（懷）第一胎離職率為 24.99％。另外，據行政院性平處最新資料顯示，女性勞動參與率自 101 年突破 50%大關後，始終跨不過 51% 的門檻，反觀男性勞參率則長年高居 66%。就年齡層分析，25 歲至 29 歲勞參率最高達 9 成，但女性 30 歲後勞參率明顯下滑，約較男性少 14 個百分點以上。

相較於工作成就感，更多台灣女性對親密關係表示重視，不論這是否來自社會期待或成長過程的性別價值塑造，然而因婚生離開職場，也因為托育成本過於高昂，公共托育品質未跟上，前行政院長林全在去年底曾提到 30 歲以上女性勞參率低需改善，然而卻未能有公共政策支援。

比起親密關係，更重視理想實踐與財務自由的是⋯⋯

相對不在意親密關係、最重視理想實踐的族群為 10-20 歲的女性，隨著年齡攀升，理想實踐在幸福生活的比重逐漸下降，而親密關係的重要程度愈高，在 41-50 歲的世代裡達到高峰。

最重視基本財務自由的是同志族群，數據顯示，高達 70% 的女同志認為，基本財務自由與良好親密關係，為幸福生活的最重要條件。同時，對同志而言，70％ 的人認為養活自己為最重要工作意義 ，為填答族譜裡最重視工作經濟支撐意涵的族群。

台灣法律對於同志仍未有相當於異性戀的保障，制度面的缺失，使得同志族群在相對必須更重視經濟自立與工作的財務意涵。婚姻平權大平台的研究指出，沒有婚姻保障的同志或同志家庭，若沒有相關知識和資源先預立遺囑，可能在摯愛離世時落得一無所有。同志伴侶的經濟決定也會因為沒有制度保障，被迫做出不符合經濟邏輯的決定。

幸福工作最重要條件：9 成女性最重視「感受到自我價值」

工作幸福程度，與自我的價值認定有最大程度正相關。

在「幸福工作」構成要素調查中，女性最在乎要素第一名為「感受到自我價值」，第二名為理想收入，第三名為良好人際關係。

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90% 填答者表示自我價值實踐最為重要，「確定自己想要的，認識自我價值才是最重要的」。台灣女性「工作裡最感幸福時刻」調查亦證成此項數據：「收到重視與肯定令」最多人感到幸福，佔 79%；64% 重視突破自我期待，感受自身影響力第三，「受到加薪」緊接在後，排名第四。

不過，自我價值認定，也來自薪資認肯。公司對人才價值的經濟定義顯示在薪資，高達 80% 台灣女性表示重視理想薪資，也顯示幸福工作考量中，財務支撐為重要因素。

價值認肯之外，有 61% 填答者視「職場人際」為幸福工作的重要條件。不只在台灣，紐約時報（The New York Times）亦指出，過去辦公室文化重視「如何有效率工作」，看重具有生產性的對話溝通，而非在工作場合建立有意義的人際關係。然而，近年職場研究專家則持續發現，能讓工作更幸福並且提升員工參與度的重要因素，其實是建立有意義的人際，甚至指出，有意義的工作人際提供的幸福度，相當於每年多賺十萬美金的幸福感。

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然而，在職場上對於自我價值的追求強壓薪水，從另一角度看，或許也反映整體經濟環境無能滿足工作者的經濟需求。除了創業者，女性整體對現職工作滿意度平均給予不及格分數 5.78（滿分10分）。追究原因，薪水仍佔最主要因素，55% 認為薪水不理想、46% 人認為缺乏意義感 、30% 認為工時太長，而其中 49 % 表示比起留在現職工作反應或努力，直接傾向換工作。

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三分之一女性，仍在職場經歷差別對待

約三分之一的女性（27%）表示，曾因為性別受到職場歧視，最多的情況是受性別刻板印象被認定能力不足（54%，318人），34% 注意到同工不同酬（201人），23 % 因為生育遭受不平等待遇，31% 受到言語性騷擾（182人）。

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族群圖譜之中，以單親媽媽與家務工作者對於性別歧視最具敏銳度，單親媽媽有 46%表示曾受差別對待，是族群圖譜之中最高，家務工作者次之（41％）。同時，女性家務工作者在所有族群面譜裡，對目前工作滿意度最低，平均滿意度為4.24分。

對於上述工作環境的不等對待，有 30% 的填答者曾對不等對待採取行動，並表示「不表態就會一種同意和縱容」，不採取行動的原因，通常則是因為權力關係的不對等，代價太高，「權力關係太不對等，起身抗議容易招惹麻煩」「爭取也爭取不到。就算爭取到了，就是另一場只能成功不能失敗的硬戰。」中國讀者亦表示「职位上没有权利。企业文化非常保守，领导层只下达命令不曾听取基层员工的声音。」

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職場的性別歧視狀況，仍存在 70 ％ 的通報黑數。如何打造讓女性更自在與幸福的職場，我們還有更多需要努力的空間。「女人的幸福仕事」問卷期待透過現況分析，讓職場女性的聲音能夠被聽見，並且促成更多公開討論。更多族群如單親母親、同志數據分析將陸續釋出，請見女人的幸福仕事。

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