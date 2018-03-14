親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

繼過肩摔剪指甲餵學童 幼兒園再爆用面具嚇孩子

誇張！賓士男撞死人 竟冷笑稱：反正我買了全保

台灣女權過剩？調查：三分之一女性在職場受差別對待

2018-03-14 15:38聯合新聞網 女人迷：最走心的女力媒體

示意圖，非當事人。 聯合報系資料照
示意圖，非當事人。 聯合報系資料照
分享
3/8 國際婦女節，女人迷專題「女人的幸福仕事」問卷調查，釋出超過 1100 名台灣女性在工作現場的經驗、滿意度、對幸福工作的期待以及需求。

台灣女性目前如何在工作裡，實踐屬於自己的幸福？

不論是一週工作五天的職場女性，或是進行家務勞動的全職主婦，台灣女性在工作上花費的時間，是否正一步步幫助我們抵達心中的理想生活？台灣女人的理想生活，又由什麼組構而成？

農曆春節過後湧起轉職潮，3/8 國際婦女節這天，女人迷第一季專題「女人的幸福仕事」問卷調查，釋出超過 1100 名台灣女性在工作現場的性別經驗、滿意度、對幸福工作的期待以及需求。透過女性的經驗與視角，看見當代幸福工作的定義變遷。

圖／女人迷提供
圖／女人迷提供
分享

本次問卷共吸引超過 1100 位不重複人次填寫，調查年齡分佈主要分布於三大區塊，30-40 歲佔比最高（31%），26-30 歲佔 28.7 %，初入職場的 21-25 歲佔 25.4 %。職業類別比，57 % 為受僱職員（非管理職）、 17 % 管理職、6% 老闆與創業者，6% 自由工作者，2%則為家務工作者。其中 96% 來自台灣，其餘 4 % 包含香港、中國、馬來西亞等國家。

本文從三個方向探討幸福工作含義。首先檢視台灣女性心目中的幸福生活構成要素，以及工作在幸福生活的位置與重要程度。其次則從女性視角，觀察決定工作是否幸福最核心的要素是什麼？最後，則透過超過一千名女性的發聲，說出台灣職場仍存在的性別歧視真實現況。

台灣女性幸福生活最重要條件：良好親密關係與工作成就感

構成幸福生活的條件中，最多人認為「良好親密關係」很重要，67% 填答者勾選。其次則有過半數填答者認同工作成就感的重要性（52%）。友誼網絡排名第三（48%）。基本財務自由、理想實踐同樣也在選項之中，可是較非大多數的優位考量。

圖／女人迷提供
圖／女人迷提供
分享

台灣女性婚後的勞動參與率，在婚後大幅下降。根據最新一次行政院主計處的婦女婚育與就業調查（2016 年 10 月）女性因結婚離職率高達 29.9%；生（懷）第一胎離職率為 24.99％。另外，據行政院性平處最新資料顯示，女性勞動參與率自 101 年突破 50%大關後，始終跨不過 51% 的門檻，反觀男性勞參率則長年高居 66%。就年齡層分析，25 歲至 29 歲勞參率最高達 9 成，但女性 30 歲後勞參率明顯下滑，約較男性少 14 個百分點以上。

相較於工作成就感，更多台灣女性對親密關係表示重視，不論這是否來自社會期待或成長過程的性別價值塑造，然而因婚生離開職場，也因為托育成本過於高昂，公共托育品質未跟上，前行政院長林全在去年底曾提到 30 歲以上女性勞參率低需改善，然而卻未能有公共政策支援。

比起親密關係，更重視理想實踐與財務自由的是⋯⋯

相對不在意親密關係、最重視理想實踐的族群為 10-20 歲的女性，隨著年齡攀升，理想實踐在幸福生活的比重逐漸下降，而親密關係的重要程度愈高，在 41-50 歲的世代裡達到高峰。

最重視基本財務自由的是同志族群，數據顯示，高達 70% 的女同志認為，基本財務自由與良好親密關係，為幸福生活的最重要條件。同時，對同志而言，70％ 的人認為養活自己為最重要工作意義 ，為填答族譜裡最重視工作經濟支撐意涵的族群。

台灣法律對於同志仍未有相當於異性戀的保障，制度面的缺失，使得同志族群在相對必須更重視經濟自立與工作的財務意涵。婚姻平權大平台的研究指出，沒有婚姻保障的同志或同志家庭，若沒有相關知識和資源先預立遺囑，可能在摯愛離世時落得一無所有。同志伴侶的經濟決定也會因為沒有制度保障，被迫做出不符合經濟邏輯的決定。

幸福工作最重要條件：9 成女性最重視「感受到自我價值」

工作幸福程度，與自我的價值認定有最大程度正相關。

在「幸福工作」構成要素調查中，女性最在乎要素第一名為「感受到自我價值」，第二名為理想收入，第三名為良好人際關係。

圖／女人迷提供
圖／女人迷提供
分享

90% 填答者表示自我價值實踐最為重要，「確定自己想要的，認識自我價值才是最重要的」。台灣女性「工作裡最感幸福時刻」調查亦證成此項數據：「收到重視與肯定令」最多人感到幸福，佔 79%；64% 重視突破自我期待，感受自身影響力第三，「受到加薪」緊接在後，排名第四。

不過，自我價值認定，也來自薪資認肯。公司對人才價值的經濟定義顯示在薪資，高達 80% 台灣女性表示重視理想薪資，也顯示幸福工作考量中，財務支撐為重要因素。

價值認肯之外，有 61% 填答者視「職場人際」為幸福工作的重要條件。不只在台灣，紐約時報（The New York Times）亦指出，過去辦公室文化重視「如何有效率工作」，看重具有生產性的對話溝通，而非在工作場合建立有意義的人際關係。然而，近年職場研究專家則持續發現，能讓工作更幸福並且提升員工參與度的重要因素，其實是建立有意義的人際，甚至指出，有意義的工作人際提供的幸福度，相當於每年多賺十萬美金的幸福感。

圖／女人迷提供
圖／女人迷提供
分享

然而，在職場上對於自我價值的追求強壓薪水，從另一角度看，或許也反映整體經濟環境無能滿足工作者的經濟需求。除了創業者，女性整體對現職工作滿意度平均給予不及格分數 5.78（滿分10分）。追究原因，薪水仍佔最主要因素，55% 認為薪水不理想、46% 人認為缺乏意義感 、30% 認為工時太長，而其中 49 % 表示比起留在現職工作反應或努力，直接傾向換工作。

圖／女人迷提供
圖／女人迷提供
分享

三分之一女性，仍在職場經歷差別對待

約三分之一的女性（27%）表示，曾因為性別受到職場歧視，最多的情況是受性別刻板印象被認定能力不足（54%，318人），34% 注意到同工不同酬（201人），23 % 因為生育遭受不平等待遇，31% 受到言語性騷擾（182人）。

圖／女人迷提供
圖／女人迷提供
分享

族群圖譜之中，以單親媽媽與家務工作者對於性別歧視最具敏銳度，單親媽媽有 46%表示曾受差別對待，是族群圖譜之中最高，家務工作者次之（41％）。同時，女性家務工作者在所有族群面譜裡，對目前工作滿意度最低，平均滿意度為4.24分。

對於上述工作環境的不等對待，有 30% 的填答者曾對不等對待採取行動，並表示「不表態就會一種同意和縱容」，不採取行動的原因，通常則是因為權力關係的不對等，代價太高，「權力關係太不對等，起身抗議容易招惹麻煩」「爭取也爭取不到。就算爭取到了，就是另一場只能成功不能失敗的硬戰。」中國讀者亦表示「职位上没有权利。企业文化非常保守，领导层只下达命令不曾听取基层员工的声音。」

圖／女人迷提供
圖／女人迷提供
分享

職場的性別歧視狀況，仍存在 70 ％ 的通報黑數。如何打造讓女性更自在與幸福的職場，我們還有更多需要努力的空間。「女人的幸福仕事」問卷期待透過現況分析，讓職場女性的聲音能夠被聽見，並且促成更多公開討論。更多族群如單親母親、同志數據分析將陸續釋出，請見女人的幸福仕事

【推薦閱讀】

妳值得更好的薪水，大聲拒絕同工不同酬

如果遇上職場性騷擾，該如何界定與蒐證？

【影音】同工不同酬有差嗎？聽脫口秀主持人妙答

本文由女人迷授權，原文連結請點

【女人幸福仕事】2018 調查報告：台灣女權過剩？三分之一女性在職場受差別對待

職場性別歧視女權

相關新聞

106年4成7勞工有加班 較105年小增

2018-03-14 13:24

沒錢不敢退休？ 勞工預計退休年齡延後至61歲

2018-03-14 12:45

下班老闆還Line 約一成勞工每月多加班5.3小時

2018-03-14 12:35

一例一休勞動部調查出爐 勞工對「工資」最不滿

2018-03-14 12:31

紐約創新美食教我的 2 個職場生存之道

2018-03-14 12:17

提案總是被打槍？ 教你如何一開口就讓對方Say Yes(二)

2018-03-14 12:11

職場最強加薪術！ 善用兩大絕招 老闆馬上點頭給錢

2018-03-14 10:36

媒體海外採訪免七休一？ 工會：國外都派兩組人馬

2018-03-13 19:29

這三類產業 勞部將輔導取得職安國家標準

2018-03-13 15:54

提案總是被打槍？ 教你如何一開口就讓對方Say Yes(一)

2018-03-13 13:35

幼稚園助教月薪26k要顧32童 網問薪水合理嗎？

2018-03-13 13:31

觀光旅遊求職潮！ 澎湖就業中心14日辦徵才

2018-03-13 13:04

好操…外籍看護工每日工作10小時拿20K

2018-03-12 14:31

年後轉職 高雄、楠梓2加工園區釋上千職缺

2018-03-12 10:30

他畢業後不想去大陸工作 女友罵沒上進心吵到分手

2018-03-12 09:42

鴻海「徵才實料」 瞄準人文社科生

2018-03-10 23:16

人工智慧AI正夯 鴻海徵才也看重「有溫度」的社科生

2018-03-10 18:12

交大今企業徵才 1.8萬職缺

2018-03-09 23:06

影／「職業邱比特」崛起 求婚策劃師做什麼？

2018-03-09 20:15

YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書

2018-01-05 11:49

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

把握好天氣！ 今高溫30度 明晚起至周五變天

2018-03-14 06:16

全聯共度白色情人節 會員加購哈根達斯只要42折

2018-03-14 09:21

還在為口臭苦惱嗎？ 這四種改善食物你一定要知道

2018-03-13 21:51

台北米其林 20家摘星餐廳必吃全攻略

2018-03-14 16:10

獨家專訪！台北米其林第一代星廚 謝文靠這個摘星

2018-03-14 14:00

為蛋奶平反！ 攝取蛋白質 改變你的飲食偏見

2018-03-14 00:13

郭台銘減重有撇步 日走萬步月減3公斤

2018-03-14 12:44

準新娘太迷信 網友批：難道上床還要看良辰吉日？

2018-03-13 19:17

君品頤宮 獲得台北米其林指南「三星」餐廳

2018-03-14 14:31

與米其林合作 觀光局澄清沒花到八千萬

2018-03-14 08:16

十大最賺錢醫院 長庚體系占四家

2018-03-14 01:05

恐危害腎功能 消基會提醒這幾樣少吃

2018-03-14 10:50

米其林美食密探要低調 還不能過胖？

2018-03-14 08:17

森鐵新車採購問題大 台鐵局：不排除解約

2018-03-13 20:28

想一想再丟！那些限塑時代不能丟的寶貝

2018-03-14 10:00

學者：米其林不是救台灣觀光唯一良方

2018-03-14 08:16

超美！CITY CAFE城市櫻花杯+限量草莓歐蕾

2018-03-13 16:36

父母心情／孩子的自辦婚禮

2018-03-14 06:00

被家屬當傭人使喚 照顧服務員無奈：尊重我們

2018-03-14 16:19

今日星座運勢／金牛 避免過於執著想法 貴人運上漲

2018-03-14 00:00

吳季剛勤練國語超溜 返台推限量水晶飾品

2018-03-13 19:54

親子互動／老媽的日記

2018-03-14 06:00

弄孫之樂／小小孩步行趣

2018-03-14 06:00

2018台北米其林 獲選餐廳代表入場

2018-03-14 13:37

辣媽隋棠露小蠻腰為吳季剛站台 平坦腹部原來這樣吃

2018-03-13 19:27

預防失智症 研究指出「有氧運動」最好

2018-03-14 10:58

今高溫上看30度 本周將有兩波鋒面

2018-03-14 05:10

米其林指南入圍110家 20餐廳摘星

2018-03-14 13:59

阿嬤手機帳單竟要1萬6 「按一下」費用爆表

2018-03-14 17:13

搶救故宮南院 院長出招要設香草植物園

2018-03-14 09:19

沒錢不敢退休？ 勞工預計退休年齡延後至61歲

2018-03-14 12:45

台北米其林指南將出爐 媒體擠爆現場

2018-03-14 13:10

統一發票兌獎新方式 財政部將推出

2018-03-14 11:08

西施貴賓臉孔激像真人 網友：看了不舒服

2018-03-14 13:22

影／新竹刮草莓炫風 想吃草莓甜點看這裡

2018-03-12 10:28

靠「吸力永不減弱」奪冠！網路調查十大人氣吸塵器品牌揭曉

2018-03-14 11:12

獨家！台北第一代星廚 謝文傳授私房菜譜

2018-03-14 14:00

19至64歲台灣人 99%每天乳品量不足

2018-03-14 00:32

不只是美味！米其林三星主廚戴的表是...

2018-03-13 18:51

首例！英國郵輪本周來台環島、跳島

2018-03-13 20:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top