沒錢不敢退休？ 勞工預計退休年齡延後至61歲

2018-03-14 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



上班族。聯合報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook 勞動部公布去年勞工生活及就業狀況調查，調查顯示，勞工預計退休平均年齡為61歲，較前一年60.2歲延後近一年，而且打算靠勞保過退休生活比例增加最多，顯示勞工對退休經濟生活保障不安，已有延後退休準備。

勞動部每年進行勞工就業及生活狀況調查，此次調查是去年6、7月間針對勞工近一年（105年6月至106年5月）工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，以參加勞保本國勞工為調查對象，計回收有效樣本4,206份。

調查發現，四成九勞工規劃61歲以上退休，預計平均退休年齡61.0歲，較前一年大增近十個百分點，也較前一年的60.2歲延後近1歲，男性勞工61.8歲，較女性60.3歲多1.5歲。

勞工規劃退休後之生活費用來源，以「自己儲蓄」占74.5%最多，其次為「新制勞工退休金」占55.8%，「勞保老年給付」占49.6%居第三，其餘依序為「祖產及財產收入」占20.4%，「舊制勞工退休金」占8.4%，「由子女供應」占4.9%。其中勞保老年給付較去的45.4%增加4.2個百分點最多。

與105年相較，勞工規劃退休後之生活費用來源前三項都是「自己儲蓄」、「新制勞工退休金」及「勞保老年給付」。