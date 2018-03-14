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下班老闆還Line 約一成勞工每月多加班5.3小時

2018-03-14 12:35聯合報 記者呂思逸╱即時報導

勞動部今首度公布勞工下班接獲資方通訊指示因此加班相關數據，12.6%勞工說，曾在...
勞動部今首度公布勞工下班接獲資方通訊指示因此加班相關數據，12.6%勞工說，曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作並實際加班，平均每月因此加班5.3小時。圖／本報資料照
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明明下班卻接獲到老闆Line又得加班勞動部今首度公布勞工下班接獲資方通訊指示因此加班相關數據，12.6%勞工說，曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作並實際加班，平均每月因此加班5.3小時。

勞動部今公布「106年勞工生活及就業狀況調查」，該份調查勞工近一年(前年6月至今年5月)工作狀況，本次調查總計4206名勞工，有鑑於line等通訊App使用普遍，勞動部首度深入調查。

調查顯示，12.6%勞工確實接到電話、網路、手機App或Line等，因此每月加班 5.3 小時。這些勞工若按行業別觀察，以電力及燃氣供應業最高占 24.3%，其次為出版影音製作占 24.3%，專業科學及技術服務業占 23.3%居第三。

若以職業別觀察，以專業人員比率占23.9%最高，其次為民意代表、主管及經理人員占19.1%，技術員及助理專業人員占 14.6%居第三。

另外，勞動部去年調查顯示，4成7勞工都有加班狀況，比率相較前年增加3.2個百分點，平均每月加班工時為17.1小時，較前年減少1.7小時。

按行業別觀察，有延長工時比率以專業科學及技術服務業占59.9%最高，其次為電力及燃氣供應業占59.3%，公共行政及國防占58.2%居第三，製造業占56.0%。

加班勞動部

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