下班老闆還Line 約一成勞工每月多加班5.3小時

2018-03-14 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



勞動部今首度公布勞工下班接獲資方通訊指示因此加班相關數據，12.6%勞工說，曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作並實際加班，平均每月因此加班5.3小時。圖／本報資料照 分享 facebook 明明下班卻接獲到老闆Line又得加班，勞動部今首度公布勞工下班接獲資方通訊指示因此加班相關數據，12.6%勞工說，曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作並實際加班，平均每月因此加班5.3小時。

勞動部今公布「106年勞工生活及就業狀況調查」，該份調查勞工近一年(前年6月至今年5月)工作狀況，本次調查總計4206名勞工，有鑑於line等通訊App使用普遍，勞動部首度深入調查。

調查顯示，12.6%勞工確實接到電話、網路、手機App或Line等，因此每月加班 5.3 小時。這些勞工若按行業別觀察，以電力及燃氣供應業最高占 24.3%，其次為出版影音製作占 24.3%，專業科學及技術服務業占 23.3%居第三。

若以職業別觀察，以專業人員比率占23.9%最高，其次為民意代表、主管及經理人員占19.1%，技術員及助理專業人員占 14.6%居第三。

另外，勞動部去年調查顯示，4成7勞工都有加班狀況，比率相較前年增加3.2個百分點，平均每月加班工時為17.1小時，較前年減少1.7小時。

按行業別觀察，有延長工時比率以專業科學及技術服務業占59.9%最高，其次為電力及燃氣供應業占59.3%，公共行政及國防占58.2%居第三，製造業占56.0%。