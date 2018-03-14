一例一休勞動部調查出爐 勞工對「工資」最不滿

2018-03-14 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞工對工作不滿意原因，以「工資」不滿意比率77.2％居首。聯合報資料照／記者王騰毅攝影 分享 facebook 一例一休對勞工工作影響為何？勞動部公布去年勞工生活及就業狀況調查，勞工對工作滿意度略升，不滿意因素以對「工資」不滿最多。近一年勞工有加班比率47.4%，較前年增3.2個百分點，平均每月加班17.7小時，較前年減少1.7小時，亦即加班的勞工變多了，但每人加班時數減少。

勞動部每年進行勞工就業及生活狀況調查，此次調查是去年6、7月間針對勞工近一年（105年6月至106年5月）工作狀況、對工作環境的滿意及職涯規劃等情形，以參加勞保本國勞工為調查對象，計回收有效樣本4,206份。一例一休去年1月上路，等於是一例一休實施半年後的調查。

調查顯示，勞工對整體工作表示滿意比率69.2%，較2016年略升0.2個百分點，普通占27.5%，不滿意占3.4%。勞工對工作滿意因素，以「性別工作平等」及「同事間的相處與友誼」滿意比率均占九成四以上占最多，「主管對員工的關切與照顧」92.7%。

勞工對工作不滿意原因，以「工資」不滿意比率77.2％居首，其次「人事考核升遷制度」占76.9%，「工作負荷量」占72.5%居第三。

勞工近一年有延長工時（加班）占47.4%，較105年上升3.2個百分點，平均每月延長工時為17.1小時，較105年減少1.7小時。有加班比率以專業／科學及技術服務業占59.9%最高，其次為電力及燃氣供應業59.3%，公共行政及國防占58.2%居第三，製造業占56.0%。

至於勞工曾在下班後被以電話、網路、手機App或Line等交辦工作，且當下實際執行工作者占12.6%，沒有者占87.4%，較前一年的13.2%小降，平均每月以該工作形式工作時數為5.3小時，較前一年5.5小時略減。

勞工有打算至海外工作占14.5%，希望前往地區以「大陸港澳」占8.3%最高，其次「東北亞」5.1%，「美國、加拿大」4.8%，「東南亞」3.9%。年齡愈輕勞工打算至海外工作比率愈高，青少年（15~24歲）27.3%最高，壯年（25~44歲）16.5%，中高齡（45~64歲）7.9%。