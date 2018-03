提案總是被打槍? 教你如何一開口就讓對方Say Yes(二)

第一集中我們談的是大腦的運作,如何影響你說服人的成功機率。這一集,我們將談實際戰略,洞悉大腦的弱點,化成說服人的戰略。如果你還沒看過第一集,請看這。

人類的大腦,分別由「直覺腦」與「思考腦」分工運作。大腦並不完全理性,因為很多決策與行為,是「直覺腦」在背後驅使。直覺腦傾向相信人,而思考腦傾向質疑現狀。「我們以為的現實,其實往往來自認知上的偏見。我們只能適應並且學習,不可能完全逃脫。」Tyler Odean說。他是美國知名社群媒體Reddit的產品總監,從前擔任過Google的產品經理。要說服人,我們要跟對方的「直覺腦」對話,成功率就會大增。Tyler Odean就分享了七個戰略,讓我們的訊息更有效的能跟對方的「直覺腦」溝通。

創新點:溝通之前,先想想你的訊息能否說服小孩子?要傳達給觀眾的一句話是什麼?

本文獲 First Round Review 授權進行編譯,原文為《Master the Art of Influence — Persuasion as a Skill and Habit》

1.怎樣的訊息才算夠「簡單」?

這聽起來老生常談,但內藏玄機。訊息要簡單,但是要多「簡單」呢?簡短的段落?簡單的字?還是簡單的問題?

簡單,到底指的是什麼?

「直覺腦可以處理的訊息,是『非常短』、『陳述性』、用最簡單的話組合成的句子。」他說。

假設你要跟一群觀眾簡報。在這種場合,大部分人的「思考腦」已經準備上工,蓄勢待發的駁回任何想要征服它的資訊。挑定幾個觀眾能理解的字,做成簡短的陳述句放在簡報上,這句子會在你簡報時不斷的出現在觀眾的大腦中。

例如:「我們成長的很快。我們需要錢,讓我們繼續成長。有了錢,我們可以做…..」

挑選的字要夠「直覺」、「基本」,才能跟觀眾有效進行對話。因為觀眾在此之前對你要談的議題一無所知,更不可能像你一樣花了很多時間研究。因此,千萬不要在不同的主題間快速切換,因為觀眾不可能跟得上你的速度。

專注、集中,並且重複你想要讓對方瞭解的部分。在你簡報完後,這簡單的訊息,往往也是對方會記得、並且同意的部分。就像一首歌,大部分的人都只會記得副歌的旋律,和那幾個字。

