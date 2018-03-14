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職場最強加薪術！ 善用兩大絕招 老闆馬上點頭給錢

2018-03-14 10:36聯合新聞網 文／寶瓶文化提供

「有錢解千愁，沒錢萬事難。」萱萱的年曆手冊，每一本的第一頁都寫著這句話。她愛錢的程度已經到了朋友皆知的地步，錢是她的百憂解，也是自信的來源。有一次，她邊看報紙邊搖頭碎念著：「怪了，報紙上寫著這個多金企業家因為在太太身上聞不到錢的味道，所以才愛上她。怎麼會聞不到錢的味道呢？錢很香耶！」

圖片來源／unsplash／Breather
圖片來源／unsplash／Breather
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萱萱開口三句不離錢，連講的笑話也都跟錢有關。「有一個老先生到健身房，劈頭就詢問教練：『我要練哪一台機器，才會讓女人都喜歡我？』教練伸出手比向門口說：『外面的那台提款機！』」說完後，萱萱會如同師父開示一般，拈花微笑地說：「不是老男人受歡迎，是錢受歡迎。沒有錢，老男人也不會吃香。」

朋友們一致認為，她簡直可以創立一個「愛錢教」了。

◎別害羞，「見錢眼開」是人性

萱萱也是我看過最會要薪水的人，她最常說的話就是：「我很愛錢。」

很多人一提到錢就好像講到什麼不光彩的事情似的，要不低語，要不在角落談論，能像萱萱這樣把「愛錢」講到猶如自己的姓氏的人，還真少見。她常常大笑說：「我是錢嫂耶！」

她老掛在嘴邊的口頭禪，每一句都很經典：

「哎呀，錢少了，上起班來沒勁啊！上次那份工作的薪水談低了，到了發薪日刷本子，我好傷心，想說忍耐了一個月做牛做馬，還被老闆罵，才這樣一點遮羞費啊！」

「錢！錢！錢！有人嫌多嗎？白花花的鈔票，聞起來比名牌包還香。」

「我的業績達標了，該去找老闆談錢了吧！不去談是虧待自己，我連班都上不下去了。」

萱萱的職稱是「行銷總監」，負責公司的會員經營與行銷業務。她的老闆就像大部分的老闆一樣，都很有夢想與理想，常常隨口就訂出一個超高難度的績效目標來展現格局與眼界。例如：老闆要求在四個月內讓會員人數增加五萬人，行銷預算：零元。這項天神等級的要求，翻譯為地球話就是：「你領我的薪水，你得想辦法，不然就得滾。如果還要我給行銷預算你才能達標，那我幹麼請你？我找任何一個阿貓、阿狗都可以啊！」

在萱萱之前陣亡的阿貓、阿狗不計其數，漂亮的總監頭銜與破十萬的高薪常常詭異地虛位以待，夢幻的績效目標太難達到了，大家連椅子都還沒坐熱便丟出辭呈，跟有夢最美的老闆說再見。

征戰職場十多年的萱萱就任這份新職務時，內心也很抖，但一想到月收入可以堂堂衝破十萬大關，就有拚搏的勇氣。

「反正如果做不到績效，我也騙了幾個月的薪水，拿到漂亮的頭銜，怎樣想都不吃虧。」萱萱看事情，總能一秒分析出利弊得失，腦袋很清楚。

到職之後，她每天都抱著壓力和數字睡覺。在日夜拚命下，業績神奇地達標了！

老闆很開心，買了杯咖啡請她喝，拍拍她的肩膀鼓勵說：「萱萱啊，你很厲害，能力超強，當初面試你的時候就覺得你很不一樣。」

和樂的氣氛最適合展現本性了，萱萱打蛇隨棍上地說：「哈哈哈，謝謝啦！報告老闆，我最愛錢了，什麼討拍啦、愛的鼓勵，我都不愛。哎喲！我最愛錢了。如果你用錢肯定我，我會表現得比現在更好喔！」

這麼直白的說法讓老闆呆了一秒，打哈哈地說好。但在呆掉的這一秒，他也了解到要討好這個績效天后，不用廢話，就是給錢。

◎談加薪，「績效至上」是重點

春夏秋冬，一年過去，高績效讓萱萱對薪水的期待更高了。她明白機會不是用等的，機會要靠自己創造才會快。「跟老闆要錢」這件事，她熟練到手起刀落眼不眨，明快到像在道個早安，不久之前才聽她說想要談加薪，沒過幾天，聊天的話題就轉為「我去找老闆談完了」。

「這麼快？結果怎麼樣？你是怎麼跟老闆講的啊？」

萱萱哼笑了一聲，我曉得她成功了。接著，她告訴我行走江湖的兩大絕招。

．「加薪術」第一絕：整理過去的戰績，最多兩張Ａ４紙

「我整理出一份資料，裡面寫明了這一年來，我替公司達標的案子、會員人數與業績的成長數字等。」

戰士上場，盔甲、刀劍俱全，萱萱把數字當勳章寫在兩張Ａ４紙上，白紙黑字，清楚明晰。

我翻翻她那兩頁「討薪水」戰績表，問她：「為什麼你不多寫幾張？」

她喝了口咖啡，以一種老鳥開示的姿態俐落地說：「寫很多張？你當老闆有美國時間看這些資料和聽你報告嗎？兩頁Ａ４紙已經是極限了。」

果然江湖在走，人性要懂。

．「加薪術」第二絕：許老闆一個有具體績效的未來

除了拿戰功來換錢之外，萱萱的第二個大絕招是：許諾老闆，她未來的專案會提升多少績效。

「白髮宮女話當年是沒有人想聽的。不管過去的績效再輝煌，都過去了。老闆對員工表現的記憶力比魚腦的七秒還要短。想跟老闆要錢，就得對他承諾未來。你這匹耐操的驢配得起他多給的紅蘿蔔，他才會願意付出更多來養你。」

後來，萱萱成功地加薪一萬元。她慶祝旗開得勝，跑去買了七萬元的名錶犒賞自己。靠自己的女人最有魄力，血拼時不用看別人的臉色，人生好痛快。

◎工作，不就是要賺錢？

「溫、良、恭、儉、讓」的確是美德，但是用在職場上，有這些美德的人常常會被別人踩過去，成為很好的墊腳石，只剩下在午夜夢迴時，對自己又氣又嘔。

在職場上，你想要什麼東西卻不開口，狂演內心戲，只是徒增溝通成本。

至於怎麼講才能把自己的需求漂亮地表達出來，建議你可以找好朋友彩排一下。無論是演技多厲害的演員，在正式錄影前也會彩排幾次，還不見得可以一次ＯＫ，更何況是凡夫俗子如你我。若想在談加薪時言詞順暢、條理分明，甚至唱作俱佳，多彩排準沒錯。

「談錢＝骯髒＝現實＝不乖」，這個觀念是很多人不敢去要錢的主因。其實勇敢地為自己談加薪，真的不會讓你黑掉。在職場上，無利用價值的人才會變黑，躲在角落玩沙的往往是乖乖牌，臉皮厚的同事可以玩到溜滑梯、盪鞦韆。敢爭、敢搶的人，玩得愉快又盡興。世界是給膽子大的人玩的。

大家工作就是為了賺錢，沒錢的工作叫做「志工」或「義工」，所以談錢與明確表達愛錢是合情合理的。你想要什麼，就得開口說出來，雖然講了不一定成，但不講就一定沒有。

從今天起，大聲對朋友、同事和老闆說：「我愛錢！」甚至老實地昭告天下：「我比別人更愛錢。」你才更有機會變有錢。

萱萱曾經問我說：「你知道什麼樣的小孩最可愛嗎？」我搖搖頭，一臉不解。

她眼中閃耀光芒，俏皮地說：「印在鈔票上，那四個看地球儀的孩子最可愛。」

書名：若你委屈自己，任誰都能刻薄你──小資世代突破盲腸的30個人生亮點作者：...
書名：若你委屈自己，任誰都能刻薄你──小資世代突破盲腸的30個人生亮點
作者：黃大米
出版社：寶瓶文化事業股份有限公司 圖／寶瓶文化提供
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（作者／黃大米，本文出自寶瓶文化《若你委屈自己，任誰都能刻薄你──小資世代突破盲腸的30個人生亮點》，未經同意禁止轉載。）

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