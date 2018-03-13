親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

華郵：川普開除國務卿提勒森 遺缺由CIA局長龐培歐擔任

媒體海外採訪免七休一？ 工會：國外都派兩組人馬

2018-03-13 19:29聯合報 記者呂思逸╱即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）召開「廣電媒體是否適用勞基法規定指定例外型態行業之勞...
國家通訊傳播委員會（NCC）召開「廣電媒體是否適用勞基法規定指定例外型態行業之勞資協商會議」，台北市產業總工會與全國傳播媒體產業工會反對納入免七休一中。圖／台北市產業總工會提供
分享

勞基法新制上路，各產業若要爭取免七休一得先經目的事業主管機關同意，NCC今找來廣電媒體招開七休一放寬會議，台北市產業總工會、全國媒體產業工會抗議，元首出訪、國際賽事採訪轉播、國外外景節目等，國外媒體都至少派兩組以上記者採訪並給予輪休，沒有理由要台灣媒體人用一組（一人）撐到底。

勞基法新制本月上路，勞動部廢止勞基法舊制的七休一例外函釋，像原本適用的交通運輸業、媒體業，未被納入新法中的例外，本月起必須遵守七休一。媒體業持續爭取「總統出訪」、「國際重要賽事採訪或轉播」、「重要年節、連續假期、週六日適逢重大災難」、「重大意外災害」、「自製節目國外拍攝」、「農曆春節前完成存檔錄製」，6大工作狀況免七休一。

NCC今找來廣電媒體勞資雙方座談，壹電視工會理事長鄭一平表示，早在兩年前，他們就曾向時任行政院長林全反映，若要媒體出國採訪免七休一，應該有配套措施，例如事後如何補假、差旅費是否增加等，勞基法再次修法後，再次討論媒體免七休一，「資方仍然沒有任何配套，只想打破樓地板，壓榨勞工」。

鄭一平表示，資方所提出6大工作狀況，工會早已多次反駁，總統出訪一年頂多兩次、奧運採訪4年1次，若因此就將媒體出國採訪納入免七休一，有違比例原則；而且資方也可以派兩組人力出國採訪，以便勞工輪流休息，資方爭取免七休一主要原因是「人力不足」，資方不想補充人力，只要法律開後門。

鄭一平補充，出國採訪所承受工作強度、壓力比平日還重，沒有要求七休二就算了，竟然還要免七休一，有違預防過勞原則。

台北市產業總工會也說，所謂新聞，本來就是突發事件，各廣電媒體業主，本來就應該配置合理人力、設備，以因應新聞事件隨時發生的可能，而非平時總是使用最低配置，事發時再讓從業人員禁休或遠程調派。

據轉述，NCC認為，媒體可免七休一的工作狀況僅有出國採訪，「否決」農曆春節預先完成存檔錄製工作樣態。NCC承諾，廣電媒體免七休一，將在大原則下，做最限縮解釋，例如唯有隨總統出訪的記者、攝影大哥才可免七休一。

國家通訊傳播委員會（NCC）召開「廣電媒體是否適用勞基法規定指定例外型態行業之勞...
國家通訊傳播委員會（NCC）召開「廣電媒體是否適用勞基法規定指定例外型態行業之勞資協商會議」，台北市產業總工會與全國傳播媒體產業工會反對納入免七休一中。圖／台北市產業總工會提供
分享

七休一NCC春節

相關新聞

這三類產業 勞部將輔導取得職安國家標準

2018-03-13 15:54

提案被打槍？ 5大秘訣教你一開口就讓對方Say Yes

2018-03-13 13:35

幼稚園助教月薪26k要顧32童 網問薪水合理嗎？

2018-03-13 13:31

觀光旅遊求職潮！ 澎湖就業中心14日辦徵才

2018-03-13 13:04

好操…外籍看護工每日工作10小時拿20K

2018-03-12 14:31

年後轉職 高雄、楠梓2加工園區釋上千職缺

2018-03-12 10:30

他畢業後不想去大陸工作 女友罵沒上進心吵到分手

2018-03-12 09:42

鴻海「徵才實料」 瞄準人文社科生

2018-03-10 23:16

人工智慧AI正夯 鴻海徵才也看重「有溫度」的社科生

2018-03-10 18:12

交大今企業徵才 1.8萬職缺

2018-03-09 23:06

影／「職業邱比特」崛起 求婚策劃師做什麼？

2018-03-09 20:15

想去國外工作？ LinkedIn：從「弱連結」開始

2018-03-09 17:11

勞部調查 勞工罹患職災後薪資減少2千多元

2018-03-09 16:06

調查：金融業積極進修 民生服務業墊底

2018-03-09 14:37

惠台31項吸人才 調查：逾7成企業挺育才

2018-03-09 12:32

YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書

2018-01-05 11:49

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

台北米其林把守嚴！ 媒體掀戰 這9家確定入榜

2018-03-13 15:12

台菜摘星！ 60年老字號「金蓬萊」入列米其林

2018-03-13 10:42

明年起發票可網路APP兌獎 提供24小時服務

2018-03-13 06:03

去日本總店嚐鮮 謝金河點出一蘭拉麵成功策略

2018-03-12 22:30

天氣忽冷忽熱受不了？ 高麗菜竟然開花了

2018-03-13 13:27

99.8%的人 這一種食物都吃不夠

2018-03-13 16:09

獨╱專家喊扯 森鐵員工爆料阿里山小火車用焊補輪

2018-03-12 22:37

台灣醫界怪現象！ 醫院賺錢金雞母竟是美食街停車場

2018-03-13 11:11

好天氣到周四 吳德榮：周五變天鋒面南下

2018-03-13 07:01

為找血管手電筒貼手十分鐘 十月女嬰手掌起大水泡

2018-03-13 14:19

TOYOTA VIOS 小車霸王再進化

2018-03-12 22:10

醫院賺錢冠軍！林口長庚105年財報43.58億元

2018-03-13 10:40

自我管理13招 遠離失智風險

2018-03-13 00:14

幼稚園助教月薪26k要顧32童 網問薪水合理嗎？

2018-03-13 13:31

心情點滴／還不是旅者

2018-03-13 06:00

美味記憶／口味與想念

2018-03-13 06:00

今日星座運勢／獅子 主動關懷他人 人氣運勢加分

2018-03-13 00:00

輪胎美食這樣來！你不知道的6個米其林指南冷知識

2018-03-13 15:44

當紅手搖飲進駐超商 24小時都喝得到

2018-03-12 20:27

上學學什麼／不想上學的心情，原來與這有關

2018-03-13 06:00

日夜溫差大高溫29度 周四鋒面接近又下雨

2018-03-13 04:55

吃頭髮玩具？ 蓬蓬黏黏球纏到頭髮悲劇收場

2018-03-13 15:36

準新娘太迷信 網友批：難道上床還要看良辰吉日？

2018-03-13 19:17

撰寫白老猴的悲歌 外省二代筆下訴辛酸獲小說首獎

2018-03-13 04:10

搶票注意！台鐵清明連假車票 3月20日起開訂

2018-03-13 10:44

女嬰遭手電筒燙傷出現大水泡 長庚：會全權照護

2018-03-13 17:34

2018國人飲食指南出爐 洗白全脂奶、蛋黃刻板印象

2018-03-13 11:28

月票1280元 雙北捷運、公車搭到飽

2018-03-13 00:24

台灣動畫「幸福路上」 摘下東京動畫大獎

2018-03-12 22:29

中國祭出惠台31項措施 文化部籲降低審批回歸創作自由

2018-03-12 22:39

星星叉子餐盤！米其林的符號有意義 專業食客必知

2018-03-13 10:21

107年新版每日飲食指南！ 全脂低脂乳品一樣好

2018-03-13 11:49

世上真有心電感應？18歲「換心人」經歷生命奇緣

2018-03-13 12:03

舉發店家逃漏稅拿獎金 要有「單據」為證才行

2018-03-13 09:03

乾燥玫瑰色膩了吧 「秀智橘」接棒成男神最愛大熱色

2018-03-13 13:56

超美！CITY CAFE城市櫻花杯+限量草莓歐蕾

2018-03-13 16:36

今高溫上看30度 彭啟明：周五六降雨機率增

2018-03-13 08:41

這裡「花都開好了」 就等紫斑蝶嬌客報到

2018-03-13 12:29

不再強調牛奶喝低脂或脫脂 營養師：正常喝就好

2018-03-13 11:03

腰痛以為職業病 原來是僵直性脊椎炎

2018-03-13 18:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top