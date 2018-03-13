這三類產業 勞部將輔導取得職安國家標準

2018-03-13 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



國際標準組織發布全球第一個「職業安全衛生管理系統國際標準--ISO 45001」，勞部將與經濟部、國家標準合作，將優先鼓勵營造、石化、製造業取得相關證照。圖／本報資料照 分享 facebook

國際標準組織(ISO)昨天發布全球第一個「職業安全衛生管理系統國際標準--ISO 45001」，勞動部今表示，國際標準組織會員國共150個國家，未來國內廠商將面臨國際訂單要求接單廠商符合安衛標準壓力，勞部將與經濟部、國家標準合作，將優先鼓勵營造、石化、製造業取得相關證照。

勞動部職安署表示，國際標準組織以往只發布環保及品質的ISO標準，此次為公布職業安全衛生管理系統標準，類似於事業單位職安SOP，舉例來說，該系統規範，往後事業單位更改組織章程，得優先考慮是否危害勞工身心健康。

職安署說，因應「ISO 45001」建置，台灣將依循此一標準於半年內建置國家標準，屆時將配合修改相關法規，鼓勵國內高風險及一定規模企業必須符合標準，第一波產業將鎖定，營造、石化、製造業勞工數200人以上，預估總計有3000至4000家的事業單位。

另外，為提升企業對於災害風險管控能力，減少工作或作業中潛藏風險危害，自2008年根據國際勞工組織標準，自訂屬於台灣的「台灣職業安全衛生管理系統」（Taiwan Occupational Safety and Health Management Systems,簡稱「TOSHMS」），並通過第三方驗證，實施至今已有953家事業單位通過驗證，且其職災發生率逐年下降，並低於全產業平均值，勞動部也將進一步協助事業單位提升至「ISO 45001」規範。