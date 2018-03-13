親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

負責！神戶牛名店爆造假 台灣客跨海收到退款賠償

99.8%的人 這一種食物都吃不夠

這三類產業 勞部將輔導取得職安國家標準

2018-03-13 15:54聯合報 記者呂思逸╱即時報導

國際標準組織發布全球第一個「職業安全衛生管理系統國際標準--ISO 45001」...
國際標準組織發布全球第一個「職業安全衛生管理系統國際標準--ISO 45001」，勞部將與經濟部、國家標準合作，將優先鼓勵營造、石化、製造業取得相關證照。圖／本報資料照
分享

國際標準組織(ISO)昨天發布全球第一個「職業安全衛生管理系統國際標準--ISO 45001」，勞動部今表示，國際標準組織會員國共150個國家，未來國內廠商將面臨國際訂單要求接單廠商符合安衛標準壓力，勞部將與經濟部、國家標準合作，將優先鼓勵營造、石化、製造業取得相關證照。

勞動部職安署表示，國際標準組織以往只發布環保及品質的ISO標準，此次為公布職業安全衛生管理系統標準，類似於事業單位職安SOP，舉例來說，該系統規範，往後事業單位更改組織章程，得優先考慮是否危害勞工身心健康。

職安署說，因應「ISO 45001」建置，台灣將依循此一標準於半年內建置國家標準，屆時將配合修改相關法規，鼓勵國內高風險及一定規模企業必須符合標準，第一波產業將鎖定，營造、石化、製造業勞工數200人以上，預估總計有3000至4000家的事業單位。

另外，為提升企業對於災害風險管控能力，減少工作或作業中潛藏風險危害，自2008年根據國際勞工組織標準，自訂屬於台灣的「台灣職業安全衛生管理系統」（Taiwan Occupational Safety and Health Management Systems,簡稱「TOSHMS」），並通過第三方驗證，實施至今已有953家事業單位通過驗證，且其職災發生率逐年下降，並低於全產業平均值，勞動部也將進一步協助事業單位提升至「ISO 45001」規範。

勞動部職災製造業

相關新聞

提案被打槍？ 5大秘訣教你一開口就讓對方Say Yes

2018-03-13 13:35

幼稚園助教月薪26k要顧32童 網問薪水合理嗎？

2018-03-13 13:31

觀光旅遊求職潮！ 澎湖就業中心14日辦徵才

2018-03-13 13:04

好操…外籍看護工每日工作10小時拿20K

2018-03-12 14:31

年後轉職 高雄、楠梓2加工園區釋上千職缺

2018-03-12 10:30

他畢業後不想去大陸工作 女友罵沒上進心吵到分手

2018-03-12 09:42

鴻海「徵才實料」 瞄準人文社科生

2018-03-10 23:16

人工智慧AI正夯 鴻海徵才也看重「有溫度」的社科生

2018-03-10 18:12

交大今企業徵才 1.8萬職缺

2018-03-09 23:06

影／「職業邱比特」崛起 求婚策劃師做什麼？

2018-03-09 20:15

想去國外工作？ LinkedIn：從「弱連結」開始

2018-03-09 17:11

勞部調查 勞工罹患職災後薪資減少2千多元

2018-03-09 16:06

調查：金融業積極進修 民生服務業墊底

2018-03-09 14:37

惠台31項吸人才 調查：逾7成企業挺育才

2018-03-09 12:32

YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書

2018-01-05 11:49

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

好天氣剩2天！周四鋒面到 全台有雨

2018-03-12 21:15

台北米其林把守嚴！ 媒體掀戰 這9家確定入榜

2018-03-13 15:12

台菜摘星！ 60年老字號「金蓬萊」入列米其林

2018-03-13 10:42

去日本總店嚐鮮 謝金河點出一蘭拉麵成功策略

2018-03-12 22:30

明年起發票可網路APP兌獎 提供24小時服務

2018-03-13 06:03

天氣忽冷忽熱受不了？ 高麗菜竟然開花了

2018-03-13 13:27

獨╱專家喊扯 森鐵員工爆料阿里山小火車用焊補輪

2018-03-12 22:37

台灣醫界怪現象！ 醫院賺錢金雞母竟是美食街停車場

2018-03-13 11:11

bb.q CHICKEN台灣吃得到！全家店中店原汁原味開賣

2018-03-12 17:23

好天氣到周四 吳德榮：周五變天鋒面南下

2018-03-13 07:01

99.8%的人 這一種食物都吃不夠

2018-03-13 16:09

為找血管手電筒貼手十分鐘 十月女嬰手掌起大水泡

2018-03-13 14:19

TOYOTA VIOS 小車霸王再進化

2018-03-12 22:10

醫院賺錢冠軍！林口長庚105年財報43.58億元

2018-03-13 10:40

自我管理13招 遠離失智風險

2018-03-13 00:14

長輩有疾不肯去醫院 名醫教你妙招

2018-03-12 19:12

當紅手搖飲進駐超商 24小時都喝得到

2018-03-12 20:27

今日星座運勢／獅子 主動關懷他人 人氣運勢加分

2018-03-13 00:00

心情點滴／還不是旅者

2018-03-13 06:00

美味記憶／口味與想念

2018-03-13 06:00

幼稚園助教月薪26k要顧32童 網問薪水合理嗎？

2018-03-13 13:31

日夜溫差大高溫29度 周四鋒面接近又下雨

2018-03-13 04:55

上學學什麼／不想上學的心情，原來與這有關

2018-03-13 06:00

撰寫白老猴的悲歌 外省二代筆下訴辛酸獲小說首獎

2018-03-13 04:10

輪胎美食這樣來！你不知道的6個米其林指南冷知識

2018-03-13 15:44

2018國人飲食指南出爐 洗白全脂奶、蛋黃刻板印象

2018-03-13 11:28

中國祭出惠台31項措施 文化部籲降低審批回歸創作自由

2018-03-12 22:39

吃頭髮玩具？ 蓬蓬黏黏球纏到頭髮悲劇收場

2018-03-13 15:36

採購遲未驗收 專家：阿里山森鐵出軌「人為疏失因素大」

2018-03-12 20:53

月票1280元 雙北捷運、公車搭到飽

2018-03-13 00:24

台灣動畫「幸福路上」 摘下東京動畫大獎

2018-03-12 22:29

世上真有心電感應？18歲「換心人」經歷生命奇緣

2018-03-13 12:03

今高溫上看30度 彭啟明：周五六降雨機率增

2018-03-13 08:41

搶攻女性市場 米其林推薦「生火腿起司拉麵」登台

2018-03-12 17:24

星星叉子餐盤！米其林的符號有意義 專業食客必知

2018-03-13 10:21

這裡「花都開好了」 就等紫斑蝶嬌客報到

2018-03-13 12:29

搶票注意！台鐵清明連假車票 3月20日起開訂

2018-03-13 10:44

原來台灣菸酒新竹營業所 在蔣勳眼中超美

2018-03-13 09:52

不再強調牛奶喝低脂或脫脂 營養師：正常喝就好

2018-03-13 11:03

2+6＝？ 健保署小編這麼說…

2018-03-12 20:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top