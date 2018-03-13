觀光旅遊求職潮！ 澎湖就業中心14日辦徵才

2018-03-13 13:04 中央社 澎湖縣13日電



即將進入觀光旅遊旺季，勞動部澎湖就業中心明天在青年活動中心舉辦現場徵才活動，有30家業者釋出292個職缺，其中又以多家知名飯店釋出91個職缺受到注目。

澎湖北寮奎壁山與赤嶼間的「摩西分海」海底步道在退潮時吸引眾多遊客前來踏浪，碧海藍天與豐富的潮間帶生態引領人們融入、探索自然。本報系資料照／記者潘俊宏攝影 分享 facebook

澎湖就業中心主任陳家全今天表示，明天的現場徵才活動，除了在地8家知名飯店、酒店或渡假村釋出近100個職缺外，農曆年前起，試營運中的三號港免稅店，也釋出60個門市銷售人員與40名短期工讀生。

由於澎湖即將進入觀光旅遊季，其中清明節連續假期，將是今年的首波觀光旅遊，各相關餐旅業界吸才恐急，在春節過後的徵才行動，大都以觀光旅遊相關行業有關。