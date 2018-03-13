親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

國家隊4人擠一房 金牌教練怒批：豬窩狗窩都不如

受刑人不是人？監所貧富差距拉大誰的錯？

貿協企業實戰班開訓 新增新創相關課程

2018-03-13 11:48中央社 台北13日電

外貿協會第2期企業高階主管實戰班開訓，除時數延長外，更增加企業併購、新創企業扶植相關課程，並安排與新加坡企業家座談與實地參訪，助台灣企業建立當地人脈網絡。

中華民國對外貿易發展協會辦理的企業高階主管實戰班，第2期班12日在新加坡開訓，外貿協會新聞稿指出，董事長黃志芳在開訓典禮致詞表示，國際經濟迅速變動，新世代企業家面臨數位經濟潮流的嚴峻挑戰，期望藉由為台灣企業量身打造的實戰班，由台灣企業家帶動社會，全面提升競爭力。

外貿協會指出，實戰班招生原本限額30名，但連續2期都超收至33名，企業反應熱絡，第2期課程時數也從27小時增至36小時，提供更豐富課程，新增企業併購、新創產業相關課程，找來以色列講師，說明科技對企業及商業模式造成的影響，以及以色列扶植新創業者的經驗。

第2期課程同樣與新加坡國立大學李光耀公共政策學院亞洲競爭力研究所（ACI）合作規劃，內容涵蓋世界經濟、區域經濟，有助培育國際視野，並藉由與新加坡產業建立密切合作關係，帶動進入越南、緬甸、印尼、印度市場的策略及機會。

開訓首日課程安排與新加坡企業家座談中，除分享創業心得、經營理念外，也提及進入緬甸、泰國等東南亞市場時需注意的當地文化習慣、政府法律規範等，為台灣企業進攻新南向市場提供實務經驗談。

黃志芳表示，完成新加坡的3天課程後，回台進行的6次課程內容包括全球經濟情勢、企業策略與布局、數位時代的創新等主題，更有助強化學員間知識交流及人脈建立，開創拓銷國際市場機會。

新加坡外貿協會緬甸

相關新聞

提案被打槍？ 5大秘訣教你一開口就讓對方Say Yes

2018-03-13 13:35

觀光旅遊求職潮！ 澎湖就業中心14日辦徵才

2018-03-13 13:04

好操…外籍看護工每日工作10小時拿20K

2018-03-12 14:31

年後轉職 高雄、楠梓2加工園區釋上千職缺

2018-03-12 10:30

他畢業後不想去大陸工作 女友罵沒上進心吵到分手

2018-03-12 09:42

鴻海「徵才實料」 瞄準人文社科生

2018-03-10 23:16

人工智慧AI正夯 鴻海徵才也看重「有溫度」的社科生

2018-03-10 18:12

交大今企業徵才 1.8萬職缺

2018-03-09 23:06

影／「職業邱比特」崛起 求婚策劃師做什麼？

2018-03-09 20:15

想去國外工作？ LinkedIn：從「弱連結」開始

2018-03-09 17:11

勞部調查 勞工罹患職災後薪資減少2千多元

2018-03-09 16:06

調查：金融業積極進修 民生服務業墊底

2018-03-09 14:37

惠台31項吸人才 調查：逾7成企業挺育才

2018-03-09 12:32

影像公司超狂員工福利 結婚紅包禮金1萬、同志10萬

2018-03-08 17:19

科技女力論壇 南科大廠釋職缺女性優先

2018-03-08 17:10

「像聽話的奴隸」 前工程師淚訴：不會再當科技人

2018-03-08 17:04

YouTuber職業興起！網紅 HOWHOW：我從小也只知念書

2018-01-05 11:49

在愛迪達總部實習經驗告訴我：和主管有話請都直說！

2017-11-24 15:52

當強項已不再成為優勢 「就是放下歸零 重新學習的時候」

2017-11-17 16:11

假如你是「人生有限公司」的執行長 你的經營策略是什麼？ (上)

2017-05-19 15:37
看更多

熱門文章

好天氣剩2天！周四鋒面到 全台有雨

2018-03-12 21:15

小資注意！雙北捷運公車1280元月票 明即可設定

2018-03-12 15:26

鼻子過敏有救了！ 醫師出招讓妙齡女告別流鼻水

2018-03-12 14:46

台菜摘星！ 60年老字號「金蓬萊」入列米其林

2018-03-13 10:42

去日本總店嚐鮮 謝金河點出一蘭拉麵成功策略

2018-03-12 22:30

bb.q CHICKEN台灣吃得到！全家店中店原汁原味開賣

2018-03-12 17:23

明年起發票可網路APP兌獎 提供24小時服務

2018-03-13 06:03

台東周日「多雲有雪」？ 氣象局網站出現驚人預報

2018-03-12 16:55

1280元暢搭捷運公車 雙北市庫一年須貼9.4億

2018-03-12 14:04

禁用塑膠吸管？ 他們都怕卡「管」

2018-03-12 14:29

獨╱專家喊扯 森鐵員工爆料阿里山小火車用焊補輪

2018-03-12 22:37

好天氣到周四 吳德榮：周五變天鋒面南下

2018-03-13 07:01

台灣醫界怪現象！ 醫院賺錢金雞母竟是美食街停車場

2018-03-13 11:11

台北米其林指南誰摘星？ 外界預測14家餐廳呼聲最高

2018-03-12 11:08

TOYOTA VIOS 小車霸王再進化

2018-03-12 22:10

米其林必比登激推台北美食 網友精選10家推薦先吃

2018-03-12 16:36

長輩有疾不肯去醫院 名醫教你妙招

2018-03-12 19:12

自我管理13招 遠離失智風險

2018-03-13 00:14

毛豬太肥了 交易均價跌破每公斤70元

2018-03-12 14:09

醫院賺錢冠軍！林口長庚105年財報43.58億元

2018-03-13 10:40

當紅手搖飲進駐超商 24小時都喝得到

2018-03-12 20:27

交通定期票提高搭乘率？ 學者認效果不大

2018-03-12 14:16

今日星座運勢／獅子 主動關懷他人 人氣運勢加分

2018-03-13 00:00

日夜溫差大高溫29度 周四鋒面接近又下雨

2018-03-13 04:55

搶攻女性市場 米其林推薦「生火腿起司拉麵」登台

2018-03-12 17:24

撰寫白老猴的悲歌 外省二代筆下訴辛酸獲小說首獎

2018-03-13 04:10

1280元雙北交通定期票 前交通局長：愈遠愈划算

2018-03-12 15:52

心情點滴／還不是旅者

2018-03-13 06:00

美味記憶／口味與想念

2018-03-13 06:00

上學學什麼／不想上學的心情，原來與這有關

2018-03-13 06:00

中國祭出惠台31項措施 文化部籲降低審批回歸創作自由

2018-03-12 22:39

採購遲未驗收 專家：阿里山森鐵出軌「人為疏失因素大」

2018-03-12 20:53

月票1280元 雙北捷運、公車搭到飽

2018-03-13 00:24

台灣動畫「幸福路上」 摘下東京動畫大獎

2018-03-12 22:29

今高溫上看30度 彭啟明：周五六降雨機率增

2018-03-13 08:41

這裡「花都開好了」 就等紫斑蝶嬌客報到

2018-03-13 12:29

2018國人飲食指南出爐 洗白全脂奶、蛋黃刻板印象

2018-03-13 11:28

2+6＝？ 健保署小編這麼說…

2018-03-12 20:52

好操…外籍看護工每日工作10小時拿20K

2018-03-12 14:31

世上真有心電感應？18歲「換心人」經歷生命奇緣

2018-03-13 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top