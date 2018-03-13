提案被打槍？ 5大秘訣教你一開口就讓對方Say Yes

2018-03-13 13:35 聯合新聞網 創新拿鐵



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讓老闆願意支持你的想法、在公司執行成功專案、想創業，你需要的是什麼？一份完美無瑕的企劃書？一份熱血滂礡的願景？只有這兩個，你還不夠。你還缺關鍵的臨門一腳：一個能說服人的本領。

賈伯斯的成功，不在於他提出了前所未聞、橫空出世的絕妙想法。真正讓他勝出的，在於他持續不斷能說服更多的人，跟他一起踏上這趟神奇的旅程。90年代想進軍電商的只有貝佐斯一人嗎？絕不是，但只有貝佐斯在連續七年的虧損後，能說服投資人繼續投資亞馬遜，才能成就今日的帝國。

「說服人」的本領，不論在新創公司、大企業、小商店，都一樣重要。說服決策者，拿到錢、人力、或周邊的資源，才能讓願景成真、讓商業計劃實現（或被打臉）。要掌握說服人的技巧，你必須要有瞭解、掌握人類大腦的本領。

創新點：

鍛鍊說服力，關鍵在瞭解大腦如何運作，以及大腦偏好接受什麼樣的訊息。

本文5大重點：

1. 「直覺腦」和「思考腦」如何掌控我們的行為？2. 建立熟悉感，訊息才能直通對方大腦 3. 精準定調，作為大腦後續比較的基準 4. 選定最強的論點，建立對方心中的代表性畫面 5. 正面包裝訊息，比負面否定更能讓人改變想法

1.「直覺腦」和「思考腦」如何掌控我們的行為？

「當我們看到那些充滿願景的成功企業家，他們帶給我們充滿信心，以及前後連貫的計畫，讓我們感覺到安全感，」Tyler Odean說。他是美國知名社群網站Reddit的產品總監，過去在Google擔任過8年的產品經理。「我們相信他們，不是因為他們的願景無懈可擊，而是因為這一切看起來都在他們掌握之中。多數人相信的願景，其實也是企業家「說服」他們「相信」的。」他不斷在尋找人之所以被說服的秘密，後來發現，關鍵在於人的大腦。

人的大腦被設計成兩個系統：一個依直覺、感性行事（以下簡稱「直覺腦」），負責處裡生活中的小事、社交反應，以及可以被快速、簡單處理的訊號，傾向相信眼前的事物。如：「我要去拿一杯飲料。」另一個大腦則強調理性與邏輯（以下簡稱「思考腦」），負責處理需要思考才能處理的問題以及決策，傾向對事務抱持懷疑。我們總以為我們行為是思考腦決定的，其實不然。因為平常思考腦的工作量太大，將大部分簡單的問題都交給直覺腦處理。

當我們想要說服人的時候，關鍵就在攻佔直覺腦，而不是思考腦。直覺腦傾向相信人，思考腦則充滿懷疑。若訊息跑到對方的思考腦，對方就會產生「我不知道你哪裡錯了，但我就是不相信你。」的感覺。

然而，多數人在學校所受的訓練，強調的是佐證、數字（想想看那些年我們寫過的論文！），導致我們溝通的時候，訊息複雜而瑣碎，無法被處理簡單訊號的直覺腦接收。因此，要跟直覺腦溝通，訊息要簡單、好處理。

本文獲 First Round Review 授權進行編譯，原文為《Master the Art of Influence — Persuasion as a Skill and Habit》

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