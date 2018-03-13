幼稚園助教月薪26k要顧32童 網問薪水合理嗎？

2018-03-13 13:31 聯合新聞網 綜合報導



幼教人員理應是個備受重視的職位，網友卻說卻只能領一份餓不死也吃不飽的薪水。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

網友在臉書社團《爆廢公社》提問，自己剛應徵了幼稚園助教，要負責32位小朋友，月薪二萬六千元，想知道這樣的薪水合不合理。

網友紛紛回應「這樣算高了」，還說「走入幼教就是不歸路，但助教26K算高了」、「在哪我也要去」，還有人含淚回應「班導也差不多這個價錢」。

從回應中可見，幼稚園助教的薪水從一萬五到兩萬三不等，隨著月薪的不同，負責照顧的小朋友也有數量多寡的差異，從20個左右到30人都有。有人指出幼稚園的師生比是1:15，PO文網友所說的負責32人遠遠超過這個比例，卻得到台灣從公立到私立幼稚園家家都違法的回應。

有些人認為這份工作「週休二日、見紅就休，哪裡不好了」，實際待過幼教產業的網友則說明「絕不可能一天只上班八小時」、「從七點的娃娃車開始到晚上開完教學會議才能下班」、「是一份付出會無限大於薪水的工作」。網友感嘆，少子化社會人人都視自己家小孩為寶，幼教人員應該是個備受重視的職位，卻只能領一份餓不死也吃不飽的薪水，「幼保跟護理一樣，都踐踏專業」、「怎麼台灣幼教產業的薪水就是拉不起來，感覺好悲哀」。身為家長的網友看到這個薪水也覺得「老師真的太辛苦了，我顧一個都覺得不只26k了」。