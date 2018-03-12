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好操…外籍看護工每日工作10小時拿20K

2018-03-12 14:31聯合晚報 記者葉卉軒╱台北報導

勞動部今天公布「外籍勞工管理及運用調查」，調查發現2017年外籍勞工總薪資平均為2萬6308元，外籍家庭看護工總薪資平均為2萬73元，外籍勞工每月總工時平均為210.5小時，其中正常工時為180.3小時，加班工時為30.2小時，放假天數平均為7.3天，而外籍家庭看護工每日實際工作時間平均約10小時。

調查還顯示，外籍家庭看護工每日工作時間，雇主沒有規定者雖占八成二，但不論雇主有無規定工作時間，每日實際工作時間平均約10小時；有九成五外籍家庭看護工每日連續休息時間超過8小時。且外籍家庭看護工假日都有放假或部分放假者占65.2%，而假日不放假雇主有發給加班費亦占九成七。

此外，針對如果未來外籍家庭看護工於假日休假（每7日休息1日），雇主有替代方案者占69.3%，主要替代方案以「由家人照顧」占91.0%為主。若政府補助雇主讓外籍家庭看護工於假日休假，雇主願意申請者占30.7%，願意負擔的金額以「每日500元~未滿1200元」占68.9%居多。

而在管理外籍勞工及外籍家庭看護工方面，表示有遭遇困擾的雇主分別占42.2%及34.6%，困擾原因均以「語言溝通困難」最高。外籍勞工雇主在管理及運用外籍勞工時曾遭遇困擾者占42.2%，其中以「語言溝通困難」占84.9%最高，其次為「衛生習慣不佳」占36.4%。至於雇主僱用外籍家庭看護工有困擾者占34.6%，困擾原因亦以「語言溝通困難」占73.5%最高，「愛打電話、聊天」占39.3%居次。

勞動部今日公布統計資料，外籍看護工每日工作10小時僅拿20K。聯合報系資料照片
勞動部今日公布統計資料，外籍看護工每日工作10小時僅拿20K。聯合報系資料照片
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看護工時加班費外籍看護

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