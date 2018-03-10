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人工智慧AI正夯 鴻海徵才也看重「有溫度」的社科生

2018-03-10 18:12聯合報 記者徐如宜╱即時報導

2018年「徵才實料」高屏地區就業博覽會今天在中山大學體育館舉行，有80家知名企業參展，釋出7千多個職缺。鴻海徵才看準了人文社會科學系所畢業生在AI領域，具備產業分析、人文素養等「軟實力」，實習期間月薪就有29K，一經錄用年薪更有機會破百萬元。

中山大學校長鄭英耀強調，大學、政府及企業三方攜手合作，希望透過此媒合平台，不僅讓校內學生、校友及社會大眾更了解台灣產業的需求，求職者也能「擇己所愛」。

目前人工智慧（簡稱AI）正夯，不同於以往較鎖定理工科系畢業的新鮮人，鴻海這次徵才看準了人文社會科學系所畢業生在AI領域具備產業分析、人文素養等「軟實力」，實習期間月薪就有29K，一經錄用年薪更有機會破百萬元。中山大學學務長楊靜利表示，人文社會科學畢業生的優勢包括擅於協調，對人敏感、有「溫度」，這樣的特質是許多行業都需要的。這次不少參展企業皆打出「不限科系」口號，就是希望網羅各樣人才，她呼籲學生不要受限於科系，應大膽走出去。

今年包括科技類、金融業、服務業、製造業，都求才若渴，除有台積電、鴻海、華南金控、玉山銀行、統一、台塑、宜得利家居、摩斯漢堡等知名廠商；高雄在地企業如建準電機、緯創資通、台灣恩智浦半導體、三芳化工、華致資訊、光陽工業、華新科技、金屬工業研究中心等也加入搶人才大戰。

民營與公股銀行也大舉徵才，今年金融業徵才集中兩大區塊，第一為財富管理市場，第二為數位金融。中山大學表示，想要搶到儲備幹部的金飯碗，學歷、語文能力、證照將是重要「敲門磚」。徵才說明會相關資訊可查詢http://career2.nsysu.edu.tw/student_company_list.php。

鴻海科技集團攤位擠滿求職詢問者，也歡迎有溫度、有軟實力的人文社會科學系所畢業生。...
鴻海科技集團攤位擠滿求職詢問者，也歡迎有溫度、有軟實力的人文社會科學系所畢業生。記者徐如宜／攝影
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中山大學實習摩斯漢堡

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