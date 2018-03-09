勞部調查 勞工罹患職災後薪資減少2千多元

2018-03-09 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



勞動部今公布去年職災勞工就業關懷調查，職災失能勞工有3成2目前沒有工作，其中2成3未曾返回職場，其餘6成8目前有工作職災失能勞工，相較受傷或罹病前減少2329 元。

勞動部抽查失能一次給付、年金給付的3029名職災失能勞工，職災失能勞工受傷或罹病前多為「全日工作」者，高達49.4%都是年資未滿5年。

調查顯示，約有3成2職災失能勞工目前沒有工作，最大原因以「已無法再工作」占 22.4%最高，其次為「仍在接受治療暫時無法工作」占 20.6%，「行動不便」占 13.3%，「退休」12.7%，「工作技能減退」占 10.7%，「正在找工作」占 9.2%。

目前有工作之職災失能勞工平均每週工作時數 41.3 小時，正常工時 39.0 小時，加班工時 2.3 小時，相較受傷或罹病前減少 4.9 小時。平均每月工作收入 3萬2773 元，相較罹患職災前減少 2329 元，其中未滿 35 歲者尚能維持受傷或罹病前之工作收入。

9成2的職災失能勞工認為職業災害預防工作需要被重視，他們認為最有效之職業災害預防措施，應鼓勵事業單位定期作自我檢查，其次是「加強工安宣導」及「加強安全衛生教育訓練」，分占 23.2%及 21.0%。