想去國外工作？ LinkedIn：從「弱連結」開始

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Facebook 在今年 2 月正式宣布在全球 40 多個國家上線人才招聘功能。但是說到人才媒合，就不得不提 LinkedIn 了。五年前，富比士雜誌發表「成長最快速的 25 家科技公司」 （America’s Fastest Growing Tech Companies 2013），榜單榜首不是 Facebook, 也不是 Google，而是 LinkedIn。

當時近 12 個月的銷售成長達 80%，把其他公司遠甩在後，富比士更預估 LinkedIn 未來三年的每股盈餘 (EPS) 成長率高達 51%。2016 年六月，微軟以目前最高的科技公司收購金額，262 億美元現金（約台幣 8,490 億元）收購 LinkedIn。以「提供專業化的社群媒體」為主要訴求的 LinkedIn，除了早已成為美國主要的求職媒合平台，在許多亞洲國家也越加活躍。想成為國際人才的你，是否跟上了這股風潮？

創新點：大部份的人都是透過二度或三度連結（朋友的朋友的朋友）得到新工作，這些連接，就是「弱連接」！

1. 人際網路的龐大威力

根據 LinkedIn 2016 年針對美加地區於 2016 年 2 月及 3 月轉職者的調查，40% 的轉職者是透過新公司的員工推薦，得到新工作。在轉換工作 6 個月前，僅 11.7% 與新公司的人有一度連結（First-degree connection，即在 LinkedIn 上直接認識），即使到了轉換工作前1個月，也僅有 18% 的人與新公司的同事有一度連結。也就是大部份的人都是透過二度或三度連結（朋友的朋友的朋友）得到新工作。

這種二度以上的連結在人際網路上，稱之為弱連結。平常不會花時間及精力經營的弱連結，在許多關鍵時刻，卻扮演著重要的推力，例如找工作。今年年初出版，由芝加哥大學主持的勞動經濟期刊（Journal of Labor Economics）中的一篇研究發現，幫忙找到工作的朋友，90% 都是弱連結。LinkedIn 提供了一個整合人際網路的平台，在這裡可以輕鬆地找到弱連結，得到夢想工作的入場卷。發送訊息時，因為有共同朋友，能拉近雙方的距離，也更願意分享及推薦工作機會。擁有越多弱連結，就擁有越強大的社群能力，離夢想工作就越靠近。

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