調查：金融業積極進修 民生服務業墊底

2018-03-09 14:37 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



金融業進修最積極，民生服務業進修墊底。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

人力銀行公布「上班族進修現況大調查」，危機意識高，六成二受訪上班族曾於工作期間從事進修，主要原因為危機感第一、其次是培養第二專長。金融業進修最積極，民生服務業進修墊底。

至於受訪的企業端，有五成企業員工訓練預算不到30萬，政府單位雖有各項補助企業員工訓練計畫，但因為太複雜，五成企業沒申請過補助。

根據1111人力銀行調查顯示，有62%受訪上班族「曾經」在工作期間從事進修，主要原因為「填補專業不足／危機感」（63.1%）、「培養第二專長」（44.4%）及「考取證照／執照」（39.9%）。其中高達89%是自己主動規劃進修課程，其次才是由公司安排上課、同事、親友邀約參加等，顯示國內企業對員工訓練態度消極。

整體來說，有在職進修經驗的受訪者，平均每周要花5.2小時進修上課。在進修花費方面，則有18.7%會尋求免費課程，另外81.3%花錢進修的人，平均每月支出3201元。而有五成五受訪上班族進修後薪資因而成長，平均增加3875元。

交叉分析顯示，以金融業為主的「工商業服務」從業人員進修比例最高，而「民生／服務」則是居各產業之末，從業人員進修比例墊底。

1111人力銀行副總經理何啟聖表示，數位金融浪潮來襲，正大舉改變銀行面貌，加上金融知識法規日新月異，考取證照只是入行敲門磚，企業為保持員工職能與時俱進，也會透過有系統的內訓課程，時時維持人才優勢，致使「工商業服務」從業人員進修比例居冠。

他說，「民生／服務」相關從業人員，受到工時長及工作型態所侷限，造成上班族進修意願低落。但也有為數不少的餐飲集團為進化服務品質，以實質補助或調薪方案，鼓勵員工增強外語能力，例如鼎泰豐員工，只要多懂一種外語，可拿到3000元的語言津貼，王品集團員工只要通過英檢鑑定，每月可加薪1500元。

1111人力銀行也回收385份企業問卷，未曾使用政府人才培訓補助的企業，主要是因為不清楚政府有哪些補助?以及申請程序過於繁複未申請。調查也發現，不論是企業內訓或外訓的辦訓型態，近九成企業每年平均派訓人次大約在200人以下，僅有3%~7%的企業派訓人次高達500人以上。