「像聽話的奴隸」 前工程師淚訴：不會再當科技人

2018-03-08 17:04 聯合新聞網 綜合報導



批踢踢上一名網友曾是令人稱羨工程師，在被解聘後才讓他開始省思自己對這份工作的初衷為何，而對工作的熱忱又是如何被一點一滴的磨滅掉，並感嘆：以後，我應該不會再是科技人了。 示意圖／Inimage 分享 facebook

曾是令人稱羨、頂著光環的科技人，一名網友在遭到公司惡意資遣後開始省思自己進入科技業的初衷，回溯成為工程師的熱忱是如何被一點一滴的磨滅掉，並感嘆：以後，我應該不會再是科技人了。

批踢踢上一名網友在去年遭到公司資遣，他表示自己去年遭任職的科技公司資遣，理由卻是幫上司背黑鍋，讓他十分鬱卒。離職一年多以來，這名網友的求職路並不順遂，這也讓他思考自己進入科技業這十年來經歷的一切，並反問自己對於這份工作的熱情是否一如往昔，這才發現自己過去這些日子「都在當個聽話的奴隸」。

原PO表示，十年前滿腔熱血的他頂著工程師光環踏入科技業，面對的卻是不斷重複的工作，這才驚覺這份工作「只是在訓練一個人乖乖的當奴隸」，工作時完全不能有自己的想法，原以為這只是原公司的單一個案，想不到在他面試時也有不少面試官直言「你沒有站在資方的立場想事情、沒有階級概念、只想做自己想做的事」，認為公司立場就是希望員工能好好配合賺錢，而這名網友「只做自己想做的事」，顯然不適合這樣的職場文化。

歷經這段時間的體悟，原PO感嘆自己過去對於科技業的期待在短時間內化為泡影，不少網友鼓勵原PO「科技人不是人生唯一解」，也有人讚同原PO公司的做法，認為高層不會想找自我主義高的下屬、否則還得幫忙擦屁股，但另有網友認為，只能照上頭意思、按表操課的工作簡直跟軍旅生涯沒兩樣。