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影像公司超狂員工福利 結婚紅包禮金1萬、同志10萬

2018-03-08 17:19聯合新聞網 綜合報導

台北一家多媒體「提摩西影像」公司徵人，公司福利中出現了員工結婚紅包禮金1萬元、同...
台北一家多媒體「提摩西影像」公司徵人，公司福利中出現了員工結婚紅包禮金1萬元、同志結婚10萬元，令網友直呼太狂。 圖擷自「提摩西影像TimothyMotion」臉書粉絲專頁
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三月正逢農曆年後轉職潮，今年104人力銀行統計，年前1個月主動應徵的在職者達13.8萬人，是這3年來同期最多，企業徵才成為民眾關切訊息，公司福利也是參考之一。台北一家多媒體公司「提摩西影像」發徵人公告，「今年將開出唯一一個工作職缺，只徵一位！」，並開出三種職缺條件，不過特別的是9項公司福利中出現了員工結婚紅包禮金1萬元、同志結婚10萬元，令網友直呼太狂了。

「本次徵人十分稀有」，影像公司在臉書指出，為了讓公司更上一層樓，今年決定擴編人手，為3D動畫師、特效師與實習生條件三擇一，滿足任何一個就能投履歷。翻閱「提摩西影像」往年徵才公告，同志結婚禮金10萬元這項超狂的公司福利，是在去年吵翻天的同性婚姻釋憲案後出現，顯然力挺台灣同婚，但需到職滿一年才可獲得。

「提摩西影像」官網展示作品集有2017年世大運開幕、hTC、第27屆金曲獎張惠妹、頑童舞台動畫設計，製作功力深厚讓張惠妹分享在臉書大讚100分

「提摩西影像」製作第27屆金曲獎張惠妹、頑童表演《MUSIC is POSSIB...
「提摩西影像」製作第27屆金曲獎張惠妹、頑童表演《MUSIC is POSSIBLE》舞台動畫設計，被張惠妹肯定。 圖擷自「提摩西影像TimothyMotion」臉書粉絲專頁
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針對同婚10萬禮金，網友曾開玩笑詢問，「如果結婚又離婚又結婚那可以再領一次嗎？」，不過沒有得到回應。

「提摩西影像」9項公司福利

1. 依勞基法及相關法令規定享有健全完善員工保障

2. 彈性工時，不需打卡

3. 三節獎金

4. 薪資面議，一年絕對至少加兩次薪

5. 極美的工作環境且生活機能極讚

6. 超狂尾牙獎品、生日小禮品

7. 每年一次國外員工旅遊、N次國內旅遊

8. 結婚紅包禮金10000元（同志結婚100000元）

9. 各式補貼

以上6-9的福利，需到職滿一年才可獲得，未滿一年者，視情況自行補貼相關費用

另外福利中的第2點上班不需打卡，若員工赴公司上班可能有違反勞基法疑慮，去年中旬網路知名創業家「崴爺」正因自己的廣告公司上下班不用打卡，遭北市勞動局稽查員訪察，幾日後便收到一張2萬元的罰單，而且申訴無效。

同性婚姻紅包求職

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