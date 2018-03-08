科技女力論壇 南科大廠釋職缺女性優先

2018-03-08 17:10 中央社 台南8日電



台灣微軟公司與教育部等單位合作，8日在成功大學舉辦「Ada Workshop：科技女力論壇」，產官學界代表與會對談。圖／台灣微軟提供 分享 facebook

台灣微軟公司與教育部等單位合作，今天在成功大學舉辦「Ada Workshop：科技女力論壇」，南科園區多家廠商響應釋出150個科技領域職缺，開放女性優先投遞履歷。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成在會中表示，近年來科技領域中兩性平權與職涯潛能的對等性，持續成為發燒話題。電腦工程、人工智慧、程式編碼等資工科技領域早已不是男性的專屬，越來越多女性加入且表現極為出色，國內外更興起一股女力當道的潮流。

施立成指出，資數理工領域的學生有35%是女性，但在亞洲針對12至19歲女性進行調查，卻只有1/4可以說出在科技理工領域有代表性的女性「看板人物」。

施立成說，社會中普遍刻板印象是科技界「男人當家」。未來發掘更多女性榜樣，並且創造友善女性的工作環境，可以改善科技界性別失衡現象。

成大首位女性校長蘇慧貞在會中以「好給力：科技女力的過去、現在、未來」為題發表專題演說。

她說，全世界進入大學就讀科學的男女比例相差不多，在碩士班、博士班的女性都只有40%左右，博士之後留在科學領域更只剩下20%。女科技人一路有很多挑戰，也需要很多堅持。

會中並公布依據科技部民國105年全國科技動態調查報告，在性別分布上，女性研發人力逐年提高；105年女性研發人力占全國研發人力的26.3%，近年男女性研發人力比例大致穩定維持在3比1，相較10年前的男女比，已逐步出現成效。