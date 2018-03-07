轉身離開，你有話說不出來？老闆慰留辭職員工十大話術

2018-03-07 14:33 聯合新聞網 文／網路溫度計提供



年後進入離職高峰，到底老闆慰留時哪些話裹糖衣？哪些話有「功德」陷阱，一起來看看！

員工離職，要麼心委屈，要麼錢委屈了

在台灣有一個有趣（？）現象，那就是年關將近時，許多上班族會開始尋覓新工作，然後順利的話在年後一波爆發，用辭呈宣洩過去累積一年對公司、主管的不滿，以及工作上所有瓶頸與壓力。加上「年終獎金」就快到手了，況且沒錢怎麼好過年，因此這也成為大家苦撐到農曆年後，加入動盪離職潮的關鍵因素。

我待老闆如初戀，老闆虐我千百遍

不過真有這麼簡單嗎？雖說不愛的人最大，但社會歷練豐富的上司也非省油的燈，況且他們一天到晚與人談判，言談功力自然了得。因此倘若他打從心底不打算放你走，肯定會使出十八般武藝把你拖住，接連運用曉之以理、動之以情、喻之以義、感之以恩、誘之以利等軟硬兼施的話術，讓你「功德」做到底！

到底哪些話這樣折騰人呢？現在就讓DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》大調查，撈出老闆最愛拿來慰留員工的十大語錄，幫助心累不愛、隱忍爆肝的你聽出盲點、見招拆招！

No.10 換到哪都一樣啦！

唉！老闆這麼說其實也沒錯，道理如同天下烏鴉一般黑，任何一個工作都有不為人知的辛酸面或一堆鳥事。

不過術業有專攻，每個人專業領域不同，自然在職業上會做出不同選擇，加上你我性格、家庭背景的差異，對工作內容接受度肯定也不一樣。

因此老闆這說法實在太以偏概全，畢竟只要你對事業有熱情、抱負與企圖心，或對未來人生滿是憧憬、規劃與目標，那麼新工作或許才是你命定的也說不定！

如果老闆這樣說…

【破解】是唷！那老闆為何娶現在的太太？

No.9 你一直表現很好，近期公司有加薪計畫

還記得天后「蔡依林」一首名為《倒帶》的歌是這樣唱的，「終於看開愛回不來，而你總是太晚明白…」

從這段歌詞不難聽出緣分錯過就不再的道理，但賺錢跟戀愛不一樣，當員工聽到老闆終於明白自己的好，甚至願意付出較對等薪水時，誰還能堅持走人，不被五斗米誘惑呢？

只是主管口中的近期是幾天？該不會又是一個年頭吧！還有加100元也是加薪，這樣你就心甘情願為他做牛做馬了嗎？醒醒吧！等一切問清楚再說！

如果老闆這樣說…

【破解】了解！請問確定的加薪時間是什麼時候？還有加多少？

No.8 我能懂你，希望大家能共體時艱

人與人能互相理解，是一件多美好的事！不過老闆這句話是「同理心」還是「銅鋰鋅」確實有待商榷。

因為，當他以人情、柔軟的長輩姿態期待你跟大家同進退，為公司前程多擔待、多勞心一點時，可曾想過補貼一些薪水好讓你「護肝健體」呢？或多請一個人替你分憂解勞，以免你一夜白頭呢？想必沒有吧！畢竟共體時艱說白一點就是「沒好日子過啦！」那麼到底該留還是該走，你心中自有判斷。

如果老闆這樣說…

【破解】老闆，我也懂你！我會好好完成工作交接的。

No.7 你只是進入倦怠期

這其實是社會一個很普遍的現象，幾乎每個人踏入職場都不可避免，不過會產生這種感覺，單純是員工自身問題嗎？

其實不然！要不是工作內容讓你心如死水，覺得日復一日、年復一年做著相同的事，又怎麼會湧現倦意呢？

不僅如此，許多職場會標榜責任制，進而把員工私人時間榨乾，甚至不願意提供職員教育補助金，導致下屬的工作熱忱徹底被澆熄！

如果老闆這樣說…

【破解】謝謝老闆提醒，但我進來公司的第一天就倦怠了。

No.6 這份工作是很好的成長機會

這句話學問可深了！而且咱們能斷言，這麼說的老闆肯定有兩把刷子（該不會主攻心理系？）原因是他在暗指員工能力突出，繼續堅持下去的晉陞機會很高，同時又帶有設身處地為員工未來著想的意味，試問哪個後輩聽了不會為之動容，然後一把鼻涕、一把眼淚又被工作拖進泥沼裡呢？

只是未來掌握在自己手裡，自己的職涯自己救，能否有所成長端看選擇與態度，最重要的是盡力一定有收穫～別畫地自限。

如果老闆這樣說…

【破解】老闆說的是，我在這裡最大的成長就是看透這間公司。

No.5 現在外面工作不好找

你沒聽懂嗎？說穿了老闆在提醒你屈就目前台灣的勞動條件，別老是想離職、要跳槽的，就像老一輩最詬病年輕人的，別什麼東西壞了就買新的，不先修修看。

只是說來說去，這類型老闆還是非常單純抱持「希望你多做事少拿錢」的立場和目的，壓根沒有想分紅、有錢大家賺的意思，所以建議你找到工作後再提離職，然後打死別說要去哪，並表現出很有展望的樣子，直接堵住他的嘴。

如果老闆這樣說…

【破解】是喲！但離開爛工作倒是蠻簡單的。

No.4 你離職會害同事工作大增、辛苦加班

哇靠...拿人情來壓，實在太缺德了！但真的是你害的嗎？當然不是！這句話漏洞百出，因為無論工作量或人力都是主管階級應承擔的責任，所以如果你連假日都要加班，經常體力不堪負荷，那麼這間公司本質上根本有問題。

此外，真正為你好的同事和老闆，在你離職之際就算再多不捨，也會給予最大祝福，然後致力吸收你留下來的工作，或緊急徵人協助，才不會這樣死纏爛打呢！有夠難看der～

如果老闆這樣說…

【破解】老闆別擔心，那我叫同事一起走。

No.3 我們都看到了你的價值，公司相當重視你

一聽就知道這是非常冠冕堂皇的說詞，老闆內心是不是真的這樣想有待觀察。

而且你知道嗎？這句話放在前頭還有一個含義，那就是希望你此刻別計較薪水、工作量，同時試圖喚起你的責任感，讓你為這句不一定會兌現的「承諾」繼續賣肝。

只是要等到哪天公司才會發達，賺到的錢才有你的份...咱們再說吧。

如果老闆這樣說…

【破解】老闆你眼力真不錯，但反應好像遲鈍了點。

No.2 這份工作不能沒有你

知名電視劇《甄嬛傳》裡曾說「賤人就是矯情！」所以當主管對你說出這句話時，千萬別一時心軟而留下，因為他不過在官腔而已。

事實是當你離開職位後，太陽還是每天從東邊升起，畢竟從老闆角度來看，任何工作都是可以被取代的，沒有非誰不可的問題，有錢、有心終究能找到適合的員工人選，而那個人不是你。

如果老闆這樣說…

【破解】老闆，可是我生活裡一定不能有你。

No.1 我從不把你當員工，而是夥伴、家人

別傻了！老闆就是老闆、員工就是員工，永遠是不對等關係，況且他若真把你當家人，怎麼可能你感受不到呢？到最後甚至還萌生去意。

別忘了！家人雖不講道理，但肯定有福同享，可是台灣許多老闆會選擇有福獨享，有難你當，就像有些公司不想負擔員工勞健保，所以藉口一堆，倘若你面試時聽到這種話，建議轉頭就走，省得未來還要想怎麼提離職。

如果老闆這樣說…

【破解】Wow～那老闆你對家人可真壞呀！

以上破解老闆話術的言論純屬舒壓，網路溫度計概不負責（●＞ω＜●）

理解老闆，解救自己

雖然以上十點道出老闆言談中的哄騙成分，但本文主旨其實不是在批判頭家，而是希望員工或多或少理解老闆背後的壓力。

套一句老話「有好人能當，誰想做壞人？」所以當主管承擔公司營運壓力時，行事風格確實無法全面顧及。

當然～這不代表他們能以此為藉口，幫自己脫罪，畢竟進廚房就不要怕熱，扛不了責任、受不了雜事就別當老闆。

總而言之，即將成為員工或已經是員工的你，原則就是別拿老闆的錯來懲罰自己！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年03月02日至2018年03月01日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『老闆、離職員工、慰留、話術』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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