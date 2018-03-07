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微軟號召科技女力 開出300職缺

2018-03-07 14:27聯合晚報 記者劉怡妤／台北報導

台灣微軟Ada Fair響應38婦女節，攜手優質企業與團體推動女性科技人才扶植。...
台灣微軟Ada Fair響應38婦女節，攜手優質企業與團體推動女性科技人才扶植。科技部陳良基（左六）與各企業代表共同出席女力宣言簽署儀式。 記者陳瑞源／攝影
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台灣微軟號召科技企業共同釋出女性優先職缺，預計將釋出300個職缺用於吸引與培育女性科技人才，參與鼓勵女性參與科技領域的企業除台灣微軟外，還有戴爾（Dell）、台灣美光、緯謙（WiAdvance）、慧盛先進科技、所羅門、國泰金控等企業。

科技部長陳良基出席論壇，用行動支持女性加入科技產業。科技部去年底發布「鼓勵女性從事科學及技術研究專案」，期望藉此擴大女性在科學領域的參與，期望能藉此號召社會投入更多資源在女性科學教育與職涯發展上，逐步消彌科技領域性別落差，創造兩性平等友善職場環境，將努力深耕國內科技領域女性人力增長，與人才培育。

國泰世華銀行營運長吳建興說，外界一定會奇怪為何國泰銀也加入科技女力人才招募，主要是因金融產業正發展Fintech（金融科技），所以也需要女性科技人才，相較科技產業，金融領域相對在兩性平權上以有相當進步，尤其女性在耐心、毅力與細心上，因此希望科技領域能招募更多女性夥伴加入。

吳建興表示，目前國泰金控應用Fintech借重大數據用於客戶行為分析，銀行業者可因此落實風險管理，針對個人與企業作信用評分等風險管理，另外，目前投入AI進行機器人理財並持續研究，後續將陸續提供智能客服，也在構思結合VR（虛擬實境）讓客戶與虛擬銀行員對談。

國泰金控微軟性平

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