人力需求近三年同期最高 製造業最多

2018-03-06 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳妍霖 ╱即時報導



勞動部今日公布今年第一次人力需求調查，受到全球經濟穩健、企業增加投資等影響，企業雇用員工意願提升，4月底較1月底人力需求淨增加3萬7千多人，和前兩年同期相比為最高，其中又以製造業為最多，雇主願意增加雇用在於市場需求大、補充退休離職人力、勞動條件提升為主因。

為了解就業市場人力需求情形，勞動部針對員工規模30人以上的事業單位在107年1月8日至1月26日進行調查，回收有效樣本3095家，調查發現，

4月底較1月底淨增加雇用3萬7千多人，其中又以工業淨增加雇用2萬2千多人為最多，其次是服務業，淨增加為1萬5千多人。

在行業中，製造業淨增加雇用2萬1千多人為最多（電子零組件淨增加4千5百人、機械設備2千9百人、金屬製品2千3百人），而按職類別觀察，則以技藝相關的工作人員、機械設備操作及組裝人員淨增加雇用1萬5千多人較多，其次是技術員及助理專業人員，淨增加7萬5千人。

整體而言，107年4月底較1月底增加雇用人力原因，以「需求市場擴大」（含設備或部門擴充）占34.26%較多，「退離者之補充」占29.98%，「提升勞動條件」占18.64%居第三。