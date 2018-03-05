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就業的春燕回來了嗎？ 民眾最在意低薪環境

2018-03-05 22:10聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

就業的春天回來了嗎？勞動部高屏澎東分署公布今年一月的就業市場分析，以高屏澎東四縣市而言，新登記求職者達9494人，求才16012人，求供倍數達1.687，但仍有4074人次未能媒合成功，經分析，「技術不合」仍是最大原因，不過許多民眾最在意還是低薪環境。

根據勞動部今年1月的統計，在南部四縣市中，工作機會以製造業、住宿及餐飲業、指發與零售業、支援服務業等4類工作機會最多，不過在求職者的希望待遇與求才者願意給付的薪水上，就有明顯的落差。

以主管及經理人員的職缺為例，求職者的平均希望待遇是41818元，但是求才方給出的最高平均薪資只有33560元；另外基層技術工及勞力工，求職平均希望待遇是23084元，求才最高平均薪資則可達28605，最低也有25432元，但就算薪水有「呷意」，技術及工作環境也未必盡如人意。

根據統計，南部四縣市今年1月份的求才職缺達16012人，但是在4縣市登記求職的人數中，仍有4074人次沒有找到工作，另外也有2466人次職缺沒有補實，經勞動部分析，技術不合仍是主要原因，其次是工作環境不符，或因體能健康不合。

日前就有廠商向縣府反映「缺工」，屏東縣政府立刻大張旗鼓舉辦徵才活動，但是多數民眾還是抱怨低薪已經追不上物價節節高漲的生活環境，更難吸引人才回鄉。

屏東就業中心主任翁素足表示，去年以來，求職及求才人數並沒有大幅增減，大抵呈現持平狀態，至於低薪問題，她認為是全面性的，並非只有南部才有，而且據她觀察，這一兩年，南部薪水大約提升了1至2千元左右，她建議求職民眾不要太悲觀，如果是有專業技術的工作，還是有加薪前景的。

屏東就業中心分析，年後想要轉職的民眾增加，主要是希望有更好的就業環境。記者翁禎霞...
屏東就業中心分析，年後想要轉職的民眾增加，主要是希望有更好的就業環境。記者翁禎霞／攝影
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求職勞動部薪水
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