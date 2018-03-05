29歲碩士領時薪 「看不到升遷可能」

2018-03-05 14:13 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳熙文 ／高雄報導



小梁（化名）今年29歲，在高雄小港國際機場擔任地勤人員，雖是正式員工，薪水卻採時薪制。擁有碩士學歷的她，當初應徵面試的是全職月薪的職缺，但公司全職的名額不足，不得不被迫接受時薪制，懷抱有一天能夠「轉正」的期待繼續工作，但進公司2年，至今還看不到轉正的可能。

小梁說，擔任時薪制地勤雖然時間較為彈性，但薪水並不高，且經常成為公司填補人力缺口的工具，上午上班後，下午還必須加班，中間雖然空出休息時間，但並不足以返家休息，等於被限縮在機場內。且企業不斷緊縮，現行時薪制地勤的薪資只能比照勞基法基本薪資水準，部分同事為了賺取足夠的薪水，甚至會兼兩份差彌補支出。

小梁認為，勞動條件仍算其次，重點是看不到升遷的可能，多數同事因工作不穩定，看不到升遷的可能，真的會對結婚生子萌生退意，自己若是再見不到轉正的機會，也不得不考慮轉行從事更有發展性的工作。

今年30歲的小Sa（化名）以社會一般標準來說已失業半年，平時靠自由接案維生，但她坦言工作並不難找，要有工作就會有工作，但困難的是如何說服自己嚥下一個咄咄逼人的人生。小Sa很感慨，「（年輕人）從求學的階段開始，就像鴨子一樣被趕著趕著，最後掉到那個（社會的）水池裡，然後掙扎，可能人生就過完一半，何曾有機會去放空，去梳理你真正想要去嘗試的是什麼？」

小Sa想問的是：「我的人生到底要什麼？難道一輩子庸庸碌碌，汲汲營營領別人的薪水，只為了『活著』這件事情？」小Sa說，不解何以大人對人生的想像如此貧乏，好像不趕快找一份（正職）工作就是不負責任的表現，「可是我認為對人生負責任，是要對自己的身心靈都負責任」。