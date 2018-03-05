青年畢業生非典型勞工 逐年增

2018-03-05 14:12 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳熙文 ／桃園報導



青年從事非典型勞動的人數逐年攀升。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

根據主計總處統計，去年全國非典型勞動工作者人數超過80萬人，其中青年非典型勞工就有19萬人之多。文化大學勞工關係系教授李健鴻更點出15歲至29歲的青年畢業生，從事非典型勞動的人數在5年間增加2萬人，恐怕在未來形成嚴重的社會問題。

所謂的非典型勞工包括，部分工時的時薪工、定期契約工，以及派遣工作者等。據勞動部去年統計，2016年15至24歲的青年勞動力達到92.6萬人，其中有19.4萬人從事非典型勞動工作，占整體青年勞動力近1/4。李健鴻則透露，25歲至29歲的青年非典型工作者有5.3萬人，共計15歲至29歲的青年非典工作者約有24.7萬人，其中又分在學生和畢業生。

李健鴻強調，一般而言，青年從事非典型勞動工作的原因多被歸咎於在學期間的過度期，但青年從學校畢業後從事非典型勞動的人數逐年攀升，2016年已達到12.5萬人，比起2011年多出2萬人之多。他認為，從事非典工作的年輕人，多數收入較低，且人生缺乏前進成長，職涯發展、升遷的可能，即便年輕人自願，將對國家造成許多社會經濟問題。

李質問，當年輕人對人生失去希望，有沒有可能對社會充滿仇恨，甚至他們有沒有可能失去結婚生子的想法？他強調，外界許多人合理化畢業青年從事非典勞動的情況，認為他們是自願的，但改變不了他們多數面臨低薪、沒有未來發展的事實。