拒「薪」酸 讓美髮設計師變最大股東

2018-03-05 14:20 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



好剪才六張犁店是由40年的老宅改造。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

由於創業第一年的實驗計畫非常成功，2017年底又在六張犁開了70坪的大店，好剪才創辦人陳亭安表示，今年好剪才還會前進美髮業一級戰區，在中山區開出好剪才的第三間店，預計約是30坪的中型店面，同時也會持續啟動內部的「創業鬼才計畫」。

陳亭安指出，從創業一開始，她都是將青田工作室和六張犁大店的盈餘，轉作為展店資源，同時提供最多49%的股份，讓設計師成為最大股東，並培養優秀員工成為店長，而好剪才也希望未來能夠以一年一店的計畫，持續帶動美髮產業的正向循環。

改善設計師普遍窮忙的宿命，一直是陳亭安的創業初心，因此好剪才不僅提供設計師高於業界的四成抽成薪資福利（一般是三成，也有二成五），完全不扣任何材料費、助理費，更提供2.5萬元的底薪，因此目前好剪才的設計師們平均月薪可達50K，最高的月薪甚至上看100K。

陳亭安也很注重員工的「職能再訓練」，每周三是固定的職能訓練日，特別聘請倫敦沙宣專業講師，因為陳亭安深信，若不進修，給客人的服務是會停滯的，因此她相當重視員工是否積極的把每一個所需職能都培養起來。

同時，陳亭安也期許自己在將來能夠有實力開辦「好剪才美髮職能訓練所」，收納更多好的設計師。