她有夢 要打破美髮窮忙命

2018-03-05 14:18 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



好剪才創辦人陳亭安。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

美髮業是各項行業調查中最窮忙的職業，為「打破美髮業窮忙的宿命」，全台首家非以營利為目的的社會企業髮廊「好剪才」在2016年誕生，更令人驚訝的是，其品牌背後的創辦人是一位年僅26歲的年輕女孩-陳亭安。

陳亭安在15歲時就展現對美髮的熱情，她喜歡自己抓頭髮，甚至覺得自己剪的瀏海比設計師還好看，但因為父母的期待，她雖沒有選擇高職美髮科就讀，一路念公立高中，還是政大廣告系的高材生，但熱愛美髮的她，高中和大學時期都在美髮沙龍打工，從洗頭助理一直做到設計師，但也深刻感受到台灣美髮業的「辛酸」與「薪酸」。

陳亭安指出，她打工的第一個月雙手就因為洗頭而爛掉了，但設計師只會告訴她，「必須忍辱負重，一定要撐過去」，但她覺得超級荒謬，只是把助理當洗頭工具，完全沒有職能訓練。

陳亭安認為，只要仍是停留在低價求量、削價競爭，台灣美髮業被剝削及窮忙的情形就只會無限循環。於是，在她腦中興起了一個實驗計畫，她先以「好剪才」=「好剪裁」的觀念與業界的美髮設計師溝通，因為她始終認為，美髮設計師是最懂門面形象的剪裁師，這份職業絕對值得，應該獲得更佳的良善待遇、合理工時、休息時間和職能訓練。

不過，滿懷熱情與夢想的陳亭安，創業初期吃了不少閉門羹。她說，第一家店成立時，初期沒有任何數據能承諾設計師這計畫會成功，她只能捧著電腦一一和設計師介紹規畫內容，盼用熱情與正能量讓設計師們相信，不料設計師在市場上被騙怕了，因此多拒絕她，整整兩個月店裡只有一位設計師Una。

陳亭安說，她的計畫實驗兩件事：第一，價位訂在中高價位，但她同步去解析髮型專業內容讓客人理解，客人會不會在了解後更願意付出相等金額；第二，給予設計師應有的勞動待遇、休假，會不會讓設計師更願意相信自己的職業有所價值。

如今，好剪才設計團隊已擴增至21人，雖然好剪才的剪髮價位從1000元起跳，但吸引了很多過去只到百元剪髮的消費者，而給予良善勞動待遇也讓更多美髮同業開始響應，於是便有了新開幕的六張犁大店，以及正在籌備第三間店的計畫。這一路走來，陳亭安的實驗計畫，可說是相當成功。