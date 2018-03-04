創客風正夯 大學創業課…爆滿秒殺

明新科大幼保系推出幼兒教具開發製作，從創新創意創作的角度，設計出適合幼兒園老師第一線教學的特色教具。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

年輕人微型創業蔚為風潮，大專紛成立產業中心、創業課程等，協助學生培養創業技能，課程五花八門，又能接軌業界，經常爆滿；有些學校甚至投資學生新創事業，或透過校友回饋，給學生最直接協助。

明新科大通識教育中心開設市場上熱門的個人創業職類，堂堂爆滿秒殺。 圖／明新科大提供 分享 facebook

明新科大通識微學分開設的個人創業職類課程，如花藝、金工、木作、雕塑、咖啡、美容美甲等，邀業界職人授課，連續兩年報名秒殺。工作坊型式教學的金工與乾燥花藝課最熱門，每班名額四十人，學生擠破頭搶報名。

玄奘大學的「夣想與實踐課」廣受歡迎，師生到校外上課，與廠商對接、解決問題，今年與十家在地機構合作，一手包辦創意發想、產品設計到包裝，協助老店新開。

交大創創工坊微學分課程，以物聯網、人機互動、虛擬和擴增實境、虛擬創作等為主，由於是時下最夯的領域，學生趨之若鶩。中華大學的創客空間上月也開設工作坊，指導３Ｄ列印機等創新應用技能，鼓勵學生讓創意成真。

清大校友回校開設的「WeSchool維創工坊」，為想創業的學生製作產品原型，降低開模費用，提供改善建議，雖然採會員收費制，但學生並不介意，會員持續增加。

中山大學不但有「貨櫃創業基地」，還提撥一億元成立中山創新創業基金，兩年來已輔導培育近五十組學生團隊創隊。校長鄭英耀說，創業初期通常最缺錢，學校評估後投資入股，每組最高補助一千萬元。

明新科大通識中心主任陳密說，因普遍低薪，年輕人不再把進入大企業當唯一目標，又覺得郭台銘、王永慶白手起家的故事太傳奇難以實現，文創、社會企業等「個人微型創業」、「創客風」因此成為趨勢。