台大校園徵才 碩士通3語外派東南亞年薪百萬

2018-03-04 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ／台北報導



台大昨天舉辦校園徵才博覽會，兩百多家廠商擺攤，釋出逾兩萬個職缺。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

台灣大學昨天舉辦校園徵才博覽會，包括台積電、鴻海等兩百多家廠商擺攤，釋出逾兩萬個職缺；台大更首設新南向專區，不少台商鎖定新住民二代及僑生，尤其中英文及東南亞語都通的三語人才，碩士外派東南亞年薪可達百萬元，比很多龍頭大廠還高。

兩百多廠商 逾二萬職缺

今年台大校園徵才主題定為「智能融合新經濟，驅動人才大變革」，協助同學了解「大、智、移、雲」，即大數據、人工智能、物聯網、雲端運算的最新產業趨勢。因應政府新南向政策，台大也規畫專區邀在新南向國家設廠的公司來擺攤。

台大校園徵才博覽會昨天登場，椰林大道上都是公司行號求才攤位。 記者孫中英／攝影 分享 facebook

在新南向專區擺攤的台灣世曦公司人員表示，目前越南、印尼、馬來西亞等國都在蓋捷運，亟需人才。

除了要有工程專業，也希望有語言專長，英文必備、如會當地語言更好，因此鎖定新二代及僑生，開出碩士新鮮人外派即有百萬年薪的優厚條件。

明基佳世達公司徵才人員則說，公司已在馬、泰等國設分公司，除徵求理工人才協助基礎建設，也鎖定醫療人才盼補足當地醫療資源欠缺的情況。外派待遇一定比較高，但仍依外派地點、消費水平而異。

網路申請攤位 八秒額滿

台大指出，今年開放網路申請攤位時，第一天八秒鐘內即全數額滿，共二五三家企業設四○三個攤位，提供逾兩萬個職缺，不只台大學生、校友，他校學生也前來求職找機會。

台大法律系大四生邱學思表示，選擇公司除了待遇、福利外，公司有無違反勞基法的紀錄，也會特別注意。是否想外派東南亞等地？他說，自己喜歡冒險、不怕外派。

目前在餐旅業的台大經濟系黃姓校友則說，目前薪資約三萬五，但工作環境不佳，想轉入金控業；交大電子物理所洪姓畢業生則說目標台積電，希望三年達到年薪百萬的目標。

大陸惠台政策 台企不怕

日前大陸釋出卅一項惠台政策，企業會不會憂心加速台灣人才出走？台泥董事長張安平說，公司不只跟大陸競爭人才，只要給出的條件、希望夠，他不擔心被搶走人才；富邦金控人資長陳昭如也說，金融業起薪仍較大陸有競爭力，他們給儲備幹部碩博士的年薪，未來也有百萬元以上的水準，我們還是要對自己保持信心。