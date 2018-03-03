台大校園徵才 台積電、鴻海等242家廠商釋出逾2萬職缺

2018-03-03 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣大學校園徵才企業博覽會今天舉辦。今年邀請242家廠商擺攤、估計提供逾2萬個職缺，包括台積電、鴻海等知名上市公司也參與，不只吸引在校學生，包括校友、外校學生也來參加。

今年台大校園徵才主題定為「智能融合新經濟，驅動人才大變革」，將在企業支持下，協助同學了解最新「大、智、移、雲」的產業趨勢，在校預先做好準備，以因應未來人才需求的變化。台大也成立「臺大國際產學聯盟」，將以「智能融合新經濟」主題為核心引擎，架構產學與產業之間的合作新模式。

台大指出，今年開放網路申請攤位時，第一天8秒鐘即全數額滿；本次校園徵才系列活動 共有253家企業參加，活動項目中企業博覽會403個攤位，估計提供超過2萬個職缺。

參與的台大法律系大四學生邱學思表示，選擇公司除了薪資、待遇、福利外，包括地點及有無違反勞基法的紀錄也要會特別注意的。是否會想外派？他則說，自己更喜歡冒險、不害怕外派。

參與的大三林姓學生也說，注意薪資福利待遇，尤其是勞基法勞動條件會特別注意，也會注重未來的發展性、升遷。希望透過就業博覽會找到自己缺乏的能力，他也觀察到市場走入全球走入新科技，因此也會在學校加強跨領域學習。

目前在餐旅業服務的台大經濟系黃姓校友則說，目前薪資約3萬5000元，但工作環境不佳，因此鎖定金控業，希望能夠如願達成；而交通大學電子物理所畢業的洪姓畢業生則說，目前的目標就是台積電，希望3年至少達到年薪百萬的目標。