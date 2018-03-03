台大校園徵才 台積電、鴻海等242家廠商釋出逾2萬職缺
台灣大學校園徵才企業博覽會今天舉辦。今年邀請242家廠商擺攤、估計提供逾2萬個職缺，包括台積電、鴻海等知名上市公司也參與，不只吸引在校學生，包括校友、外校學生也來參加。
今年台大校園徵才主題定為「智能融合新經濟，驅動人才大變革」，將在企業支持下，協助同學了解最新「大、智、移、雲」的產業趨勢，在校預先做好準備，以因應未來人才需求的變化。台大也成立「臺大國際產學聯盟」，將以「智能融合新經濟」主題為核心引擎，架構產學與產業之間的合作新模式。
台大指出，今年開放網路申請攤位時，第一天8秒鐘即全數額滿；本次校園徵才系列活動 共有253家企業參加，活動項目中企業博覽會403個攤位，估計提供超過2萬個職缺。
參與的台大法律系大四學生邱學思表示，選擇公司除了薪資、待遇、福利外，包括地點及有無違反勞基法的紀錄也要會特別注意的。是否會想外派？他則說，自己更喜歡冒險、不害怕外派。
參與的大三林姓學生也說，注意薪資福利待遇，尤其是勞基法勞動條件會特別注意，也會注重未來的發展性、升遷。希望透過就業博覽會找到自己缺乏的能力，他也觀察到市場走入全球走入新科技，因此也會在學校加強跨領域學習。
目前在餐旅業服務的台大經濟系黃姓校友則說，目前薪資約3萬5000元，但工作環境不佳，因此鎖定金控業，希望能夠如願達成；而交通大學電子物理所畢業的洪姓畢業生則說，目前的目標就是台積電，希望3年至少達到年薪百萬的目標。
另日前大陸對台灣民眾釋出31項惠台政策，外界也認為恐怕影響台灣人才招募。台灣水泥董事長張安平則說，一個公司競爭人才不只是跟中國大陸競爭，只要公司給出的條件、希望夠，「我想我們的心意應該是夠的」，「不擔心會搶走人才」；富邦金控人資長陳昭如也說，就金融業而言起薪相較大陸仍有競爭力，就管理階層而言待遇台灣還是比較好，大家還是要對自己保持信心，他們也給出的待遇，就儲備幹部而言，碩博士年薪未來也有百萬以上的水準。
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