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台大就業博覽會新南向專區 鎖定僑生、新二代

2018-03-03 10:58聯合報 記者林良齊╱即時報導

國立台灣大學今天舉辦2018校園徵才博覽會，椰林大道上午擠滿各廠商的徵才人員，校...
國立台灣大學今天舉辦2018校園徵才博覽會，椰林大道上午擠滿各廠商的徵才人員，校方準備的403個攤位共吸引253家企業，提供超過2萬個職缺。 記者徐兆玄／攝影
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台灣大學就業博覽會今天舉辦。由台大職涯中心辦理的就業博覽會今年共有253家企業參與，而因應政府所提的新南向政策，今年台大也規劃新南向專區，邀請在新南向國家設廠的公司來擺攤。

近年來新南向國家包括越南、印尼、馬來西亞等國家，積極發展基礎建設，而台灣許多公司也前往該地設廠，亟需台灣人擔任中階主管或是工程師的職位。

其中在新南向專區擺攤的台灣世曦公司徵才人員表示，目前新南向國家包括越南、印尼、馬來西亞等地都在興建捷運，因此亟需人才。除了要有工程專業以外，他們也希望有語言專長，英文是必備的、如果能有當地語言專長更好，因此徵才鎖定新二代及僑生，也開出碩士生新鮮人外派即有百萬年薪，希望能夠找到優秀人才。

也在新南向專區設攤的明基佳世達公司徵才人員則說，目前公司已在新南向國家包括馬來亞、泰國等地設立分公司，除了理工人才可以協助基礎建設外，他們也鎖定包括醫療人才希望補足當地醫療資源欠缺的情況。「外派的待遇一定比在台灣高」。

至於大陸日前釋出的惠台政策有無影響，明基佳世達徵才人員也指出，目前針對大陸人才公司有規劃「中國菁英專案」，也希望透過此波惠台政策能夠招募到更好的人才。

國立台灣大學今天舉辦2018校園徵才博覽會，椰林大道上午擠滿各廠商的徵才人員，校...
國立台灣大學今天舉辦2018校園徵才博覽會，椰林大道上午擠滿各廠商的徵才人員，校方準備的403個攤位共吸引253家企業，提供超過2萬個職缺。 記者徐兆玄／攝影
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國立台灣大學今天舉辦2018校園徵才博覽會，椰林大道上午擠滿各廠商的徵才人員，校方準備的403個攤位共吸引253家企業，提供超過2萬個職缺。 記者徐兆玄／攝影
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