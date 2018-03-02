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台大校園徵才 釋2萬職缺

2018-03-02 00:52經濟日報 記者江睿智陳昱翔高行／台北報導

今年校園徵才列車啟動，由台大於本周六（3日）首發，包括台積電、台達電、鴻海、可成、華碩、聯發科、台泥、國泰金、富邦金、中信金等242家企業要搶頂尖人才，預計釋出逾2萬個職缺。

「台大校園徵才企業博覽會系列活動」每年3月展開，為台灣企業徵才年度盛事。

隨著AI、大數據、物聯網、雲端運算等新科技演進，台大今年校徵才主題定為「智能融合新經濟，驅動人才大變革」。

科技產業方面，包括台積電、鴻海、華碩、大立光、可成、台達電、群創、聯發科、宏達電、鈺創、沛星（Appier）等都來搶台大工學院頂尖人才，按往年情況，台大工學院學生有多少，這些科技廠全都要。

台達電表示，3月起陸續於台大等七校參與校園徵才活動，職缺超過上千位，工程類碩士新人起薪4.6萬元以上、博士6萬元以上，年薪更上看20個月，新鮮人百萬年薪不是夢。

可成今年台灣及大陸廠區將徵求200位以上菁英，主要為理工、商管各科系的專業人才。可成指出，招募職缺涵蓋研發、品保、製程，以及業務、財務、採購，和製造儲備幹部等職務。可成將有多位中高階主管出席，分享成長經驗，並親自進行第一階段面談。

向為高薪行業的金融業也來搶才，包括國泰、元大、玉山、台新、中信、富邦、永豐等金控，以及合庫、華銀、遠銀、中租控股等銀行，都設有徵才攤位。

傳產包括台塑、台泥、統一超、遠雄建設、輝瑞藥廠、中華航空、東元電機、裕隆、上銀等，也將加入徵才行列。

徵才活動台大台達電
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