南山人壽 招募6,500新血

2018-03-02 00:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／台北報導



南山人壽昨（1）日宣布，將招募6,500名新血，其中6,000名為業務員，加計國泰人壽預計徵才的5,000名業務人員，今年兩大壽險業者獵才目標人數共超過1.1萬。

如果再加上其他壽險業，每家業者保守估計招募2,000至3,000名業務員，金融市場預估，今年國內壽險業獵才人數將上看2萬人。

壽險業者指出，在壽險業，30歲以下年輕人才都是重要栽培資產，直接前進校園招募年輕人才，才能搶先一步獵才成功。

南山人壽指出，今年預計招募逾6,500名金融人才，其中包括與南山產物聯合招募的逾500位內勤菁英，除了投資、精算、理賠、核保、數據分析、程式設計等內勤，還鎖定海內外、不限科系的大學或研究所畢業生，從新人開始培育新時代智慧金融菁英。

另外，南山人壽今年也首度新增研發替代役徵才，提供人工智慧研發工程師、產業分析師、大數據及策略分析人員等九大類職缺，創新創舉為了因應金融科技（FinTech）時代來臨。

南山人壽指出，針對新進人才，南山內部依照員工職級量身規劃一般訓練發展、建立雲端E-Learning學習平台，強化能力組織菁英人才培育及高階領導課程等專屬訓練，近年已完成近百人次至歐、美、亞各洲進行海外研習參訪，以擴展員工高視野及全球觀。

南山人壽也安排「新秀輔訓計畫」，規劃九個月、22種課程、近200小時訓練，且針對新人，提供每月最高2.6萬元財務補助方案。