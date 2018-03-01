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今年台灣女性得多工作52天 年薪才與男性相同

2018-03-01 11:44聯合報 記者呂思逸╱即時報導

勞動部今公布我國去年男女性同酬日2月21日，也就是去年我國女性必須比男性多工作約...
勞動部今公布我國去年男女性同酬日2月21日，也就是去年我國女性必須比男性多工作約52天，才能賺到和男性相同的年薪，與去年相同，未曾縮減。 聯合報系資料照
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勞動部今公布我國去年男女性同酬日2月21日，也就是去年我國女性必須比男性多工作約52天，才能賺到和男性相同的年薪，與去年相同，未曾縮減。

勞動部依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」，計算同酬日，當年兩性平均時薪差距計算自隔年1月1日起女性需增加的工作日數，去年我國女性平均時薪271元，為男性315元，兩性薪資差距為14%，換言之，女性較男性需多工作52天，才能達到整年總薪資相同。

勞動部統計處說明，影響同酬日因素很多，包含經常性薪資、非經常性薪資、工時等，以去年為例，男女時薪增幅相當，因此同酬日維持與去年相同。

不過，若從近10年觀察，我國兩性平均時薪差距由96年18.2%下降至106年14.0%，女性需增加工作天數由67天減少至52天，兩性平均薪資差距縮小4.2個百分點及減少15個工作天數。歷年來我國兩性平均薪資差距相較美、日、韓等國為小，106年我國為14.0%低於南韓35.4%(105年) 、日本31.9%及美國18.2%。

同酬日增減幅度觀察，近10年來日本減幅最大，縮小4.7個百分點，其次為我國縮小4.2個百分點，南韓縮小3.7個百分點，美國縮小1.6個百分點。

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